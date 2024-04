UN DOCUFILM PER GLI 80 ANNI DI ANTONIO CIULLO, A MAGLIE MARTEDI’ 2

(f.p.) _______ Appuntamento con la memoria, la storia e le radici, martedì 2 aprile alle ore 18.30 al cinema multisala Moderno di Maglie, dove sarà proiettato per la prima volta il docufilm “Il frutto dei Sogni”, per la regia di Giuseppe Fersini, che narra la storia di Antonio Ciullo, 80 anni di Castro, anima dell’universo che ruota attorno alla pregiata cozza castrense famosa in tutta Italia, e imprenditore d’altri tempi.

Un dono che Ciullo ha voluto fare alla moglie e ai figli, alla sua famiglia ma soprattutto a Castro di cui è memoria storica vivente, in occasione degli 80 anni, da festeggiare con la sua comunità, ripercorrendo l’evoluzione e la crescita di un paese di mare attraverso interviste, immagini inedite, raccolte e divenute un film grazie al lavoro di Giuseppe Fersini, già Comandante della Polizia locale, amante della memoria e già autore di “Otranto a.D. 1480” e “La leggenda di Castro in Terra d’Otranto”.

Ad aprire la serat a del 2 aprile, i sindaci di Maglie e Castro, Ernesto Toma e Luigi Fersini e il presidente di Confindustria Valentino Nicolì.

Seguirà la proiezione del docufilm e poi sarà la volta dell’intervento di Antonio Ciullo e dei figli.

Chiuderà la serata Albano Carrisi, ospite d’eccezione e storico amico di Antonio.

L’11 aprile prossimo il docufilm sarà proiettato a Tricase.

LA STORIA DI ANTONIO CIULLO

Mutuando la tradizione di famiglia, sulla scorta della fatica di mamma Nina e papà Nzinu, Antonio Ciullo portò avanti col fratello Mario la storica pescheria d’eredità, che è ancora oggi attiva.

Non si è mai fermato, ha scelto di restare in casa sua ma fare ricerca, migliorare e allargare l’attività alla ristorazione e alla ricettività. Un mondo forte della semplicità, dell’umiltà e della voglia di lavorare senza sosta, di Antonio. Oggi quella piccola realtà è un universo vivo, come il nome “MareVivo” che riporta al magazzino in cui ancora oggi apre le cozze nere, pregiate e “coltivate” nelle acque di Castro tanto da essere un presidio d’eccellenza balzato agli onori delle cronache e non è raro vederlo a cucinare proprio quei mitili prelibati, alla maniera delle nonne di un temo, e offrirle ad amici e avventori. È quello il frutto del sogno, un ingrediente povero ma prezioso e identitario, attorno al quale ruotala storia di una famiglia, di un paese, di un pezzo di Salento autentico.

Category: Costume e società, Cronaca, Eventi