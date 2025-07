‘LA CAUSA AFFETTIVA DELLA MALATTIA’, SEMINARIO AD ANDRANO A CURA DI SERGIO MARTELLA E AMELIA SIELO: MODIFICA DEL LUOGO E DELL’ORARIO

Seminario dal titolo “Per un approccio psicologico, affettivo e causale al cancro. Epistemologia e clinica” con il patrocinio del Comune di Andrano, Associazione Onlus “Il Ponte” di Andrano con il Ten. Med. Dr. Paolo Surano, Associazione “Fiori di Luce”con sede a Roma e a Lecce.

Quando: venerdì 11 luglio

Alle ore 19:30

Dove: c/o Centro Polivalente per Anziani Comune di Andrano – via Bramante, Andrano (Le)

Dopo l’incontro è previsto un dessert con gelato con offerta libera e prenotazione al n. 329 0691848.

L’evento: presentazione a cura di Sergio Martella e Amelia Sielo: a partire da una breve rassegna epistemologica sulle concause psicologiche ed affettive che predispongono all’esordio della malattia oncologica ci si propone di fornire gli elementi clinici maturati in un decennio di pratica clinica e di ricerca presso la Divisione di Oncologia dell’ospedale di Padova.

I contributi teorici dello psicoanalista Franco Fornari e del medico argentino Luis Chiozza offrono lo spunto iniziale per parlare delle cause affettive ed emozionali alla base della sintomatologia del corpo nelle malattie organiche, in particolare il cancro. Un approccio eziologico di assoluta attualità e importanza che è stato sempre messo in secondo piano dalle politiche speculative di una sanità sempre più orientata alla cura della malattia piuttosto che alla salvaguardia della salute. Un doveroso riferimento epistemologico anche a Georg Groddeck pioniere della ricerca psicosomatica su base interpretativa analitica. Nel corso dell’esposizione verranno presentati dei brevi video di riferimento clinico.

Testi di riferimento: Perché ci ammaliamo? La storia che si nasconde nel corpo, di Luis A. Chiozza, (V. Trevi, traduttore), Borla, 1989; Affetti e cancro, di Franco Fornari, Raffaello Cortina Editore, 1985; Il linguaggio dell’Es. Saggi di psicosomatica e di psicoanalisi dell’arte e della letteratura, di Georg Groddeck, Adelphi, 2005. Si farà riferimento inoltre a citazioni biografiche di Oriana Fallaci, Steve Jobs, Steven Spielberg ed altri.

Relatori: Martella Sergio, Psicologo Psicoterapeuta con indirizzo analitico, specializzato in psiconcologia e ipnosi, già docente di Psicologia Clinica presso la Facoltà di Medicina e C. di Padova; già ricercatore presso la Divisione di Oncologia di Padova e psicologo per l’assistenza domiciliare al paziente domiciliare. Autore di pubblicazioni scientifiche, di cultura sociale e saggi di divulgazione analitica.

Amelia Sielo, Psicologa Psicoterapeuta, in formazione gestaltica; dirige l’Atelier di Arteterapia Viva.Io Psicologia Arte Benessere. Creatrice di numerosi eventi artistici e culturali.

Foto di copertina: “Il terapeuta”, René Magritte, 1962

