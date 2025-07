AZIONE POETICA DI RITANNA ATTANASI COI SUOI “Pudori” A LECCE DOMENICA 6

Nota stampa dell’editore _________

PUDORI di Ritanna Attanasi (i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno) sarà il protagonista di un’azione poetica dell’autrice nell’incontro dal titolo POPTRONIC sunset (ART/MUSIC/ FOOD/DRINK) che si terrà a Villa Paciugo Via delle Barbuine, a Lecce il 6 luglio 2025 – Start ore 19,00

IL LIBRO

“PUDORI” non è una semplice raccolta poetica. È una confessione rituale. È un corpo a corpo tra parola e silenzio, un poema denso che si fa diario, elegia, grido. Ritanna Attanasi – classe 1994 – ci consegna un’opera che infrange le frontiere della poesia tradizionale per affondare le mani nella carne viva dell’esistenza. È un libro che non chiede il permesso. Entra, abita, smuove, scompiglia.

LA VOCE DI UNA GENERAZIONE IRRIDUCIBILE

Attanasi scrive con un’urgenza che brucia. Ogni verso è una scheggia che tocca il desiderio, l’identità, il lutto, la memoria delle madri e dei padri, i miti personali e collettivi, la ferocia del Sud e la dolcezza struggente dell’intimità femminile.

Con linguaggio crudo e sacro, rifonda la parola “pudore” trasformandolo in atto politico, spirituale e poetico.

Scrive Antonio Errico nella prefazione: “La scrittura di Ritanna Attanasi è una costante rivelazione di quello che si cela sotto la superficie dei concetti, delle opinioni, delle convinzioni, delle esperienze, delle certezze. Sotto la crosta delle parole che pronunciamo. Custodite nell’abisso protetto dall’onda. Protette dalla memoria, che seppellisce e disseppellisce ad ogni verso, ad ogni parola. Qui la memoria è un tempo che si restringe e si dilata, che invade e si ritira, che si impone, ostinatamente, e che fa da sfondo all’espressione. La memoria è la condizione che genera il confronto tra le circostanze e le situazioni, che innesca domande. Perché questa è una scrittura tramata di domande che spesso – quasi sempre – rimangono senza risposte, ed è l’assenza di risposte che genera la ricerca della verità: di una verità plurale, composita, complessa, che si trasforma in relazione alla stagione dell’esistenza.

PUDORI PARLERÀ A TUTTI perché distrugge il cliché della poesia autoreferenziale e la fa tornare necessaria, urbana, sensuale e perché il suo stile è un mash-up di versi, flussi narrativi, immagini, evocazioni: impossibile non sottolineare, non recitare, non citare.

E poi perché chi ha vissuto il Sud, come mancanza, abbandono o amore impossibile si riconoscerà in queste pagine, dove ci sono versi che sembrano nate per diventare sussurri da tramandare.

“Poesia non è bellezza. È diluizione di un veleno.”

Illustrazioni intense di Rodrigo García Cañas, che traducono in immagine l’inquietudine e la grazia del testo.

Copertina con “Calla” di Ana Trigo: il simbolo perfetto della fragilità che resiste.

L’Autrice – Ritanna Attanasi, classe ’94, è nata a Fasano. Cresciuta a Francavilla Fontana si trasferisce a Lecce per gli studi universitari. Si iscrive alla facoltà di Lettere moderne e da quel momento si innamora della città barocca. Nel 2021 pubblica una raccolta di 23 poesie intitolata “Spiga Nera” per Pubblicazioni Italiane. Dal 2022 ha intrapreso una collaborazione con Nuovo Quotidiano di Puglia Brindisi

Info link e mail I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno

iquadernidelbardoed@libero.it

www.quadernidelbardoedizionilecce.it

