DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 3 APRILE 2024

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 3 aprile 2024.

San Riccardo.

Il 3 aprile 1922 Stalin diventa Segretario generale del Partito comunista dell’Unione Sovietica. Rimarrà nella storia non solo perché dopo aver promesso al suo popolo libertà e benessere, lo rese schiavo e lo fece vivere nella miseria. Sarà ricordato inoltre per le cosiddette purghe, decine di milioni di suoi concittadini che fece eliminare, i n quegli anni bastava solo il sospetto di essere anticomunisti e si finiva tra i ghiacci della Siberia. Le purghe di Stalin sono il più grande massacro compiuto in tempo di pace nel secolo scorso.

Come oggi, nel 1961, per celebrare l’ imminente viaggio del presidente Giovanni Gronchi in America Latina, uscì il celeberrimo francobollo Gronchi rosa. Conteneva un errore sulla cartina geografica, fu subito ritirato e sostituito, ma gli esemplari venduti diventarono subito un caso fra i collezionisti. Adesso valgono sui mille euro.

Proverbio salentino: CI OLE BISCIA NNA BONA ANNATA, NATALE SCIUTTU E PASCA BAGNATA

Chi vuol vedere una buona annata, Natale asciutto e Pasqua bagnata.

I contadini salentini ritengono che un inverno asciutto permette ai semi interrati di meglio radicarsi, e la pioggia primaverile aiuterà le piante a dare un abbondante raccolto.

