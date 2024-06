NOTE D’ARTE / “Il soffio della vanità“, COLLETTIVA A LECCE FINO A LUNEDI’ 10

di Raffaele Polo ______

Continua sino a lunedì 10 giugno, con orario dalle 9.00 alle 21.00, al Museo Storico della Città di Lecce, in Via degli Ammirati 11, la mostra d’arte contemporanea “Il soffio della vanità“ .

L’ideatrice di questo evento, Gina Affinito, così lo sintetizza:

“Con il fiorire della società dei consumi, la vanità si impone come un totem culturale,manifestandosi con esibizionismo sfrenato e narcisismo diffuso: una necessità all’apparire piuttosto che all’essere, la messa ndi sé, piuttosto che della propria essenza. Ovviamente tutto questo si estende anche all’arte visiva.

C’è un libro della Bibbia che è entrato nella letteratura mondiale: è il Qoelet.

Qoèlet proclama che tutto è un soffio (‘hebel’ in ebraico) di vento che svanisce e che lafelicità non è da cercare in ciò che è effimero, nelle cose che illudono e deludono, ma alsapere pesare bene il senso e il valore dell’esistere.

Sì, ogni uomo non è che un soffio (hebel)

Basta Vanità, vogliamo l’arte vera!

L’auspicio è che le arti visive si stanchino di sé, si allentino la spettacolarizzazione,

affinché lo sguardo possa ritrovare quell’essenzialità che è andata persa”.



Venti gli artisti selezionati in base alla capacità di utilizzare modalità espressive

contemporanee, innovazione e sperimentazione, valore della ricerca artistica, originalità,

utilizzo dei linguaggi in modo trasversale.

Per una rosa di opere nelle sezioni di: pittura, scultura, fotografia.

Mini personale:

Vandagrazia De Giorgi – Luigi Cannone

In collettiva

Ludovica Atlante – Rosalba Carlino – Michela Cassa – Anna De Rosa – Francesco Delli

Noci – Roberta Fracella – Antonio Franchi – Donato Fusco – Claudia Giancane –

Valeria Grassi – Christian Imbriani (nella foto la sua opera PoPinup) – Antonio Lunati – Silvia Pastano – Phyloc – Renata Petti – SereNArt – Aram Shekikyan – Daniele Stefano.

