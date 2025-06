SALVATORE DELLA VILLA RIPROPONE I SUOI SPETTACOLI SU PIRANDELLO E GABER A GALATONE E A LECCE

(Rdl) ____________ 5 e 6 luglio 2025 ore 21.00 Masseria Storia – Lecce

LA FAVOLA DEL FIGLIO CAMBIATO primo studio della favola in cinque canti di Luigi Pirandello

con

Chiara Serena Brunetta, Giulia D’Andrea, Angela De Luca

Vanessa De Matteis, Maria Indirli, Bruno Iovino

Lusiana Maggiore, Giovanni Monaco, Maria Rita Perrone

Yuri Perrucci, Giuseppe Pesare, Monia Politi

Moira Ranalli, Angelo Rizzo, Antonella Vurchio

regia di Salvatore Della Villa

9 luglio 2025 ore 20.30

Teatro ‘Don Mimino Colazzo’ – Galatone

FAR FINTA DI ESSERE SANI

omaggio all’opera di Giorgio Gaber

con

Francesco Calabrese, Asia Carlino, Sofia Chirivì

Silvia De Pascalis, Aurora Fuso, Matilde Greco

Nicola Manco, Alberto Mollona, Margherita Sofia Maschio

Clara Nuzzo, Nicola Palmieri, Simone Perracchio

Gabriele Perrone, Michelle Quarta, Giulia Stefanizzi

regia di Salvatore Della Villa

Proseguono le esercitazioni sceniche della ‘Scuola di Teatro’ Centro di formazione e ricerca dell’Attore diretta da Salvatore Della Villa. Nel prossimo appuntamento, sabato 5 e domenica 6 luglio (ore 21.00) presso la Masseria Storia di Lecce, il corso adulti sarà in scena con un primo studio sul testo di Luigi Pirandello ‘La favola del figlio cambiato’.

Lo spettacolo diretto da Salvatore Della Villa vede in scena Chiara Serena Brunetta, Giulia D’Andrea, Angela De Luca, Vanessa De Matteis, Maria Indirli, Bruno Iovino, Lusiana Maggiore, Giovanni Monaco, Maria Rita Perrone, Yuri Perrucci, Giuseppe Pesare, Monia Politi, Moira Ranalli, Angelo Rizzo, Antonella Vurchio.

Le esercitazioni sceniche si concluderanno mercoledì 9 luglio (ore 20.30) presso il Teatro ‘Don Mimino Colazzo’ di Galatone, il corso ragazzi sarà in scena con un omaggio all’opera di Giorgio Gaber ‘Far finta di essere sani’. Lo spettacolo diretto da Salvatore Della Villa vede in scena Francesco Calabrese, Asia Carlino, Sofia Chirivì, Silvia De Pascalis, Aurora Fuso, Matilde Greco, Nicola Manco, Alberto Mollona, Margherita Sofia Maschio, Clara Nuzzo, Nicola Palmieri, Simone Perracchio, Gabriele Perrone, Michelle Quarta, Giulia Stefanizzi.

Le Streghe durante la notte volano a cambiare i figli. Ad una madre sostituiscono il sano e paffuto figlioletto con uno malaticcio e deforme. La madre disperata corre da Vanna Scoma, una fattucchiera del paese per sapere come riprendersi il figlio. La maga ha saputo che il figlio trafugato è stato portato al palazzo di un re e potrà essere allevato e cresciuto tra il lusso e gli agi se lei si prenderà cura con affetto del bimbo deforme. Nonostante abbia un trattamento regale però il figlio cambiato si sente infelice e malato nell’anima; decide quindi di tornare al paese dove vive la madre. La novella ‘Il figlio cambiato’ fu scritta nel 1902, confluita nel 1925 nella raccolta ‘Dal naso al cielo’, e in origine non aveva questo titolo. La novella, infatti, era intitolata ‘Le Donne’ o forse ‘Le Nonne’, due termini che facevano riferimento alle streghe. Secondo una leggenda popolare siciliana che lo scrittore aveva ascoltato spesso nell’infanzia, quando a un bambino accadeva qualcosa di tragico o insolito, c’entravano sicuramente loro. Pirandello, tra il 1930 e il 1932, adattò la novella per farla diventare un’opera teatrale in tre atti e cinque quadri. Non una tragedia, non una commedia: una favola. E questa, naturalmente, come ogni favola che si rispetti non poteva che avere un più lieto finale.

Celebre album di Giorgio Gaber pubblicato nel 1973, ‘Far finta di essere sani’ raccoglie le canzoni dell’omonimo spettacolo scritto da Gaber e Sandro Luporini. L’album è presente nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre secondo Rolling Stone Italia alla posizione numero 48. Lo spettacolo affronta tematiche legate al disagio dell’uomo contemporaneo, alla difficoltà di conciliare ideali e vita quotidiana, e all’incapacità di integrare l’esperienza personale con quella politica. Si riflette sulla natura umana con un’attualità che risulta sconvolgente anche a distanza di anni dalla sua prima messa in scena di Gaber. In particolare, si evidenzia come lo spettacolo affronti la difficoltà di conciliare l’essere normale con l’essere sano, il voler far parte della società con la difficoltà di integrarsi, sottolineando il conflitto tra ideali e vita quotidiana. Il significato di “far finta di essere sani” nel contesto dell’opera di Giorgio Gaber si riferisce alla difficoltà di accettare la propria vera natura, con tutte le sue imperfezioni e complessità, e alla tendenza a conformarsi a modelli di normalità che possono essere alienanti.

La Scuola di Teatro Centro di formazione e ricerca dell’Attore diretta da Salvatore Della Villa, propone 3 corsi, adulti – bambini e ragazzi – dizione, a Galatone Lecce e Maglie. L’obiettivo è quello di formare giovani Attori che sappiano stare sul palcoscenico, con presenza, che si sappiano muovere, saper usare la voce, parlare bene, ricercare la propria poetica e trovare nell’arte della recitazione e del Teatro, la loro necessità artistica. E per coloro che hanno meno velleità e curiosità vivere armonicamente e con gioco, la loro passione.

Per spettacoli 5 e 6 luglio 2025

PORTA ORE 20.30 – SIPARIO 21.00

Costo Biglietto: Posto unico €7

Prenotazione telefonica obbligatoria al 377.3394128, anche con WhatsApp.

I biglietti, una volta prenotati, potranno essere acquistati presso il botteghino prima dello spettacolo

MASSERIA STORIA Via G. Cimabue 14, Lecce

Per spettacolo 9 luglio 2025

PORTA ORE 20.00 – SIPARIO 20.30

Ingresso gratuito

TEATRO ‘DON MIMINO COLAZZO’ Via Vescovo M. Vaglio, Galatone

Category: Cultura, Eventi