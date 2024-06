SINNER VA AVANTI AL ROLAND GARROS

di Elena Vada ______ ” … Mi pareva impenetrabile. Tutto ciò che ha fatto, l’ha fatto davvero bene, con grande qualità.Questo è stato forse il mio miglior match mai giocato qui, o il più esaltante” dice Djokovic dopo l’ incontro con Musetti, e… non ci consola affatto.

Ancora una vittoria convincente per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che arrivano agli ottavi di finale nel doppio.

I due azzurri, hanno battuto 7-5, 7-5, in poco meno di un’ora e tre quarti di partita, i brasiliani Rafael Matos e Marcelo Melo.

Matteo Arnaldi al Roland Garros cede per 3-6, 7-6(4), 6-2, 6-1, al greco Stefanos Tsitsipas. Rimpianto per i quattro set point, non sfruttati nel secondo set. Ciao Matteo, grazie per l’ impegno.

Jannik Sinner va in confusione mentale e per un set, cede al tennis del fantasioso Corentin Moutet.

Brividi… e, noi italiani (almeno io, di sicuro) sotto shock, restiamo senza fiato. Il transalpino, numero 79 del mondo, ha cercato di disorientare l’azzurro.

Jannik recupera e chiude strappando ancora la battuta al francese. VINCE per: 2-6, 6-3, 6-2, 6-1 e alla fine (nella foto) commenta: “Sarebbe strano se tutti voi foste qui per me, ma è un grande piacere per me giocare su questo campo speciale. È sempre un onore. L’atmosfera è stata fantastica”.

Il prossimo da affrontare è il bulgaro Grigor Dimitrov.

