LA RIFLESSIONE / UN VOTO NEL DNA 

Gentile dottor Giuranno, ho letto attentamente e più di una volta, il suo articolo “Voto/non voto” su leccecronaca.it di ieri.

Che fotografia perfetta dell’attuale situazione politica italiana! Quanto scrive è vero, reale, verificabile, corrispondente… è il sentimento che prova la gente comune, i lavoratori, i disoccupati e i nostri anziani pensionati.

Tutti, allora?!. No.

Credo che la “voglia di votare” sia, per alcuni, come me e la mia famiglia, insita e connaturata nell’indole personale, cromosomica.

È irrinunciabile. Ce l’abbiamo nel sangue.

Neanche più un “diritto/dovere”, ma un espressione di democratica LIBERTÀ faticosamente conquistata, che ci fa sentire vivi, consapevoli, partecipi, italiani.

Delusione, sconforto, frustrazione, avvilimento e massima sfiducia nei risultati che produrranno le elezioni, è quello che induce a non recarsi alle urne.

Ma non facciamo tanti giri di parole. Personalmente non ho un bagaglio politico-culturale profondo come il suo, dottor Enrico e quindi non la contesto punto per punto.

Molto retoricamente dico a lei, e a tutti i miei connazionali, votate, votiamo, il disfattismo non serve a nessuno.

Proviamo a crederci ancora.

Lo so, la fede è cosa rara e difficile, soprattutto di questi tempi, ma il “vuoto” di ideologie e, soprattutto, di proiezione e speranza nel futuro, molto, molto peggio.

Quindi: ANDIAMO A VOTARE!

