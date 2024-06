ADDIO A ERIKA

(e.l.) ______ Drammatico incidente mortale questa mattina a mezzogiorno sulla strada litoranea di Brindisi, vicino il lido Santa Lucia. La vittima è Erika Rezza, 21 anni, di Cellino San Marco, barista.

Per cause ancora da accertare, la Lancia Musa su cui viaggiava insieme ad un‘amica, rinasta ferita in maniera lieve, è finita fuori strada, ribaltadosi, e lei, sbalzatadall‘abitacolo, è morta sul colpo, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

L’amministrazione comunale tutta e l’intera comunità cittadina piange la giovane vita spezzata di Erika e si unisce al dolore straziante che ha colpito i genitori, il fratello e i parenti tutti, ha scritto poco fa il sindaco di Cellino San Marco Marco Marra

Category: Cronaca