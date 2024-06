DONATO DI POCE A LECCE SABATO 15

(Rdl) ______

Sabato 15 giugno alle 18,30 a Lecce alla Biblioteca Bernardini (Ex Convitto Palmieri – p.zzetta Carducci) appuntamento con l’arte, in un incontro con il critico d’arte e poeta milanese Donato Di Poce. (nella foto) per parlare del so saggio STREET ART Vandali o Artisti? , I Quaderni del Bardo Edizioni .

Dialogheranno con l’autore Marcelo Buttazzo (poeta), Errica Muscogiuri (esperta d’arte, Fondazione Palmieri), Mauro Marino (poeta, operatore culturale), Stefano Donno (editore de I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno)

La Street Art, nata come fenomeno di controcultura negli anni ’70 nelle metropoli americane, ha conosciuto negli ultimi decenni un’evoluzione straordinaria, affermandosi come una forma d’arte a sé stante e conquistando la ribalta internazionale.

L’Italia vanta una scena di Street Art vivace e in continua evoluzione. Da Banksy a Keith Haring, passando per Shepard Fairey e Blu, numerosi artisti di fama internazionale hanno lasciato il loro segno nel nostro paese.

Donato Di Poce con questo suo nuovo lavoro, fornisce una visione più ampia e completa del concetto di Street Art che non è solo Murales. Per suo statuto genetico è fatta di ulteriori esperienze visive e creative, che per i più sembreranno marginali e invisibili, ma che in realtà, completano la visione dell’Arte di Strada, spesso irregolare, invisibile, ma che quando ci viene rivelata acquista grande interesse e valori simbolici ed estetici.

