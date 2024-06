“Insieme è Possibile” A COPERTINO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’avvocato Laura Alemanno ci manda il seguente comunicato della coalizione Insieme è Possibile a proposito delle elezioni amministrative a Copertino (nella foto) ______

La coalizione “Insieme è Possibile” è nata come alternativa credibile e coesa rispetto alle alternative in campo e a chi, fino a ieri, ha dominato la scena politica locale. L’esito del risultato elettorale del primo turno, ci conferma che abbiamo intrapreso la strada giusta. Siamo riconoscenti a quelle donne e uomini che hanno creduto nel nostro progetto e ci hanno scelto 3697 volte. A loro va il nostro grazie di vero cuore. L’esito del voto ci porta a sedere tra i banchi dell’opposizione ed è da lì che continua l’impegno assunto con i nostri elettori e la città tutta. Riporteremo la Politica vera in Consiglio Comunale, restituendo dignità al ruolo dell’opposizione, vigilando, controllando e avanzando proposte costruttive per la comunità tutta. Questa è per noi democrazia. Abbiamo ottenuto un risultato straordinario, i veri vincitori di questa campagna elettorale siamo noi e questo conferma la bontà delle scelte prese, frutto di partecipazione e condivisione. Abbiamo combattuto contro le truppe cammellate e abbiamo fatto tremare i poteri forti. Ed è solo per una manciata di voti che non siamo noi al ballottaggio.

Tutte le lusinghe e le avances che i nostri competitor ci hanno riservato dopo il primo turno ci portano ad affermare che solo ora viene riconosciuto il grande valore della coalizione “Insieme è possibile”. Valore che non vogliamo in alcun modo svendere e disperdere. La coalizione continua ad essere granitica.

Abbiamo stretto con i cittadini un patto di fiducia che non abbiamo intenzione di tradire in alcun modo. L’entusiasmo e la passione messa in campo sono risorsa preziosa che alimenta il nostro impegno.

“Competenza, coraggio e credibilità sono stati fin dal primo momento i principi ispiratori della nostra attività, non derogabili e soprattutto non negoziabili. – dichiara l’avv. Laura Alemanno – Pertanto, nel rispetto del ruolo che i cittadini ci hanno assegnato, rimaniamo fedeli al mandato conferitoci, ancor più dopo l’esito elettorale, rifiutando qualsiasi postazione di rilievo. Ed è per questo che, coerentemente con quanto detto sin dai subito durante i comizi elettorali, tutte le componenti politiche della coalizione che mi onoro di rappresentare hanno serenamente deciso di non sostenere alcuna delle alternative rimaste in campo rifiutando così qualsiasi ipotesi di apparentamento.”

Auguriamo fin da ora buon lavoro a chi avrà l’onore e l’onere di amministrare la città e garantiamo alla comunità intera il nostro impegno diffuso per restituirle la dignità che merita. Grazie di cuore a tutti.

