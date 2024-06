MAESTRA DI BALLO MUORE IN OSPEDALE A DUE GIORNI DALL’INCIDENTE STRADALE

(e.l.) ______ Due giorni fa c’era stato un drammatico incidente stradale sulla provinciale fra Sogliano Cavour e Cutrofiano. Per cause ancora da accertare, le indagini dei Carabinieri sono in corso di svolgimento per accertare l‘esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause, una Smart si era scontrata violentemente con un’Audi A3. Le due persone a bordo dell’auto più piccola, marito e moglie, erano state portate in gravi condizioni all’ospedale Vito Fazzi di Lecce (nella foto).

Questa mattina, a causa della gravità delle lesioni riportate, è morta Anna Orlando, 60 anni, di Cutrofiano, insegnante di balli latino americani. Sempre gravi le condizioni dell’uomo.

Category: Cronaca