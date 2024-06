AGOSTINO CIUCCI ORA SORRIDE E STA BENE, DOPO UN MALORE. PER IL BALLOTTAGGIO, DICE, MA NON SPIEGA, E COMUNQUE NON FA APPARENTAMENTI. ALBERTO SICULELLA INVECE HA ANNUNCIATO IMPORTANTI NOVITA’

(g.p.) ______ ‘Siamo un laboratorio aperto e partecipato basato sulle idee e i contenuti con cui alimentiamo un dialogo costruttivo e costante. Martedì 18 giugno alle ore 10.00 presso la nostra sede in via Costadura, 30 terremo una conferenza stampa per definire pubblicamente la nostra posizione”

Lo ha annunciato questa sera Alberto Siculella tramite social.

Agostino Ciucci sempre questa sera ha postato su Facebook un lungo intervento, eccolo

Oggi finalmente torno a casa ad abbracciare la mia bella famiglia. È stata un esperienza di vita che mi avvicinerà ancora di più ai pazienti che avrò modo di continuare ad assistere quando tornerò a fare quello che so fare meglio, il mio lavoro di medico.

Colgo l’ occasione dei Social per ringraziare tutti, ma proprio tutti quelli che hanno avuto un pensiero per me.

Non basterebbero 100 giorni per ringraziarvi personalmente, dagli amici ai parenti , dai conoscenti al Comitato elettorale e a tutte le persone che mi stimano e hanno avuto e hanno fiducia in me.

Un Grazie personale va ai miei compagni di Viaggio Carlo, Alberto e Adriana che hanno dimostrato che l’ empatia ed il rispetto delle persone va al di là di ogni corrente politica.

Un enorme Grazie va a tutti i colleghi che mi hanno assistito durante la mia degenza in ospedale, in primis l’ Unità operativa di Neurologia, dalla Stroke al reparto, che con dedizione ed empatia si è preso cura della mia (e non solo) persona sia da un punto di vista professionale che unano.

Infine voglio ringraziare i miei amici e colleghi del Pronto Soccorso e della Neuroradiologia per la loro tempestività e soprattutto umanità mostratami in un momento così difficile.

Come dico sempre le carezze ed i sorrisi sono il primo anello della catena diagnostica-terapeutica.

Durante la mia permanenza nel reparto di Neurologia, inoltre ho dovuto pensare e fare anche una scelta Politica che vorrei motivare:

La nostra candidatura fuori dagli schemi era nata per poter dare voce alle nostre istanze.

Anche se capisco bene chi porta avanti una battaglia ideologica- culturale, l’ “estremismo” ideologico non porta da nessuna parte se poi non hai la possibilità di mettere in pratica le Tue idee.

Sarà sempre e solo ideologia.

Ho chiesto in prima persona di non schierarci come Lista civica per non snaturare la nostra posizione fuori dalle logiche dei partiti ,ma allo stesso tempo, visto che quasi tutti i componenti del comitato non volevano che Salvemini ricevesse i nostri consensi per affermarsi nuovamente il Sindaco di Lecce, di polarizzare il voto sulla Polibortone, chiedendo in cambio la possibilità di portare avanti alcune delle istanze che hanno caratterizzato il nostro programma elettorale.

Non è cercare la governailita’.

Non è un apparentamento partitico.

Come ho sempre detto NOI siamo un movimento apartitico, ma non apolitico.

Se ci siamo proposti come lista dovremmo fare politica, altrimenti saremmo rimasti movimento.

Siamo rappresentanza di un voto che ci è stato concesso non soltanto in modo ideologico, ma anche per avere la possibilità di concretezzare il programma della lista

Se cosi non fosse commetteremmo il più grave degli errori politici a danno dei nostri elettori, quello di continuare ad essere movimento di protesta e non più politico, inficiando così il voto della maggior parte dei nostri elettori.

Prendere una decisione in una lista civica come la nostra ti pone inevitabilmente tra due fuochi. Qualsiasi decisione tu prenda ti brucerà.

Ma, sempre per la mia onestà intellettuale, come sono da sempre abituato a fare, c’ho messo la faccia.

Non ho chiesto io di rappresentarvi, ma Voi mi avete voluto, proprio per l’ onestà intellettuale delle mie scelte. E questo è stato molto gratificante per me.

La Vostra fiducia incondizionata per la mia persona mi ha spinto a portare avanti il progetto comune e questo dovrebbe eliminare anche tutti i dubbi su un mio interesse già a monte.

Non ho mai pensato,prima di essere insignito come Vostro rappresentante di iniziare a fare politica.

Ho scelto di fare politica nel momento in cui ho capito di poter rappresentare ognuno di Voi, persone che come me volevano riscattarsi da un periodo di vessazioni e di violazione continua dei diritti costituzionali e della libertà di scelta.

Coontinuerò, in futuro , ad essere il professionista che sono sempre stato e sarò sempre dalla parte delle idee giuste che nascono dal confronto delle parti e non dallo scontro a tutti i costi.

Grazie ancora di cuore a tutti e buona giornata.

