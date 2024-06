QUESTA MATTINA UNA NON CONFERENZA STAMPA DI ALBERTO SICULELLA

(g.p.) ______ Camminando, sotto il sole cocente già di prima mattina, in un gomitolo di strade ne incontro una dozzina, l’insegna sempre la stessa, COMITATO ELETTORALE, che ormai non serve più. Stanno là, chiusi, vuoti, e c’è tanto di malinconicamente strano in tutto questo, di decadente, di surreale, con un ultimo poster col faccione del candidato, che grida al mondo la propria verità senza che nessuno sia ormai più interessato ad ascoltarla. Templi disadorni, di speranze, e di illusioni, di delusioni e di attese, della politica che come l’amore brucia la vita e fa passare il tempo.

Quello, di comitato elettorale, di Alberto Siculella, è aperto, e anzi affollato, per la conferenza stampa. Un bluff. Non c’è nessuna delle importanti novità annunciate tramite social ieri sera in sede di convocazione, a dirla tutta non c’è nemmeno una notizia.

Nessun apparentamento ufficiale per il ballottaggio, nessuna indicazione di voto ai suoi, niente di tutto questo, se non un’esortazione peraltro giocoforza retorica rivolta a tutti di andare comunque a votare.

Un bluff, appunto, rispetto a quanto tutti avevano pensato. Niente.

Lo perdoniamo.

E’stato il candidato più interessante e dal programma più salutare, nelle sue proposte, che oserei definire nel complesso di vera e propria ecologia dell’anima, e ci può stare, che si sia ritagliato un ulteriore scorcio di visibilità questa mattina.

Quando i microfoni si abbassano e si spengono le telecamere, rimaniamo solo io e lui, e tre altri irriducibili appassionati.

Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno, e rimaniamo soli

Abbiamo avuto un franco scambio di opinioni sulla situazione.

Non mi sento di riportare quello che ho detto io, quello che ha detto lui, perché non era più una conferenza stampa pubblica, era una conversazione privata e informale, che in quanto tale non sarebbe giusto riferire.

Posso però riportare tranquillamente l’impressione che ho avuto in generale di questa non conferenza stampa.

Ho trovato un Alberto Siculella lucido e determinato, fermamente e fortemente intenzionato a proseguire il suo impegno anche se rimarrà fuori dal consiglio comunale. I tempi e i modi della politica sono imponderabili, certo, però poco ma sicuro che non finisce qui. La lotta continua.

