MODA / MODE – FARE LA MAMMA E’ IL MESTIERE PIU’ BELLO DEL MONDO

di Elena Vada ______ Cerco un nuovo lavoro. Ho pensato ad un po’ di soluzioni proposte dal mercato, la moda, le tendenze e le esigenze

Mi sarebbe piaciuto fare l’ armocromista, ma mi hanno preceduto, (vedi Chicchio-Schlein). 400 euro l’ora come compenso, fanno gola. Personalmente mi sarei accontentata di meno: magari, la metà della metà.

Seconda ipotesi: considerando che cucino bene (sostengono parenti ed amici) ho pensato: “Faccio la cuoca su YouTube” …

ma internet è ormai piena di Chef: veri, presunti o improvvisati, che propongono piatti di ogni genere, comprese le stravaganze di moda.

Vabbè, depenniamo pure questa idea, che i miei figli sostenevano con entusiasmo.

Allora, mi sono detta: “Farò la opinionista sui Social, l’influencer, insomma…”

ma no, ma no, ce ne sono già troppi.

Questo settore è inflazionato, e poi, c’è ancora qualche argomento da commentare?

…. ultima idea: balletti (da postare su TikTok) con mio nipote, su disco-music, anni 80/90… BOCCIATA, pure questa!

Finalmente ecco l’ideona: farò la VEGGENTE (è di gran moda).

Ma, mentre tutti vedono la Madonna (beati loro), io chiederei la grazia d’incontrare suo marito, San Giuseppe (padre putativo di Gesù) che, poverino, non è considerato da nessuno! (Alla faccia della parità!).

Chissà quante cose avrebbe da dire, raccontare, raccomandare, profetizzare…

Mi piacerebbero, ‘apparizioni’ senza lacrime di sangue, senza rose, senza acqua benedetta, senza stigmate, senza impervie camminate da intraprendere, in un posto tranquillo dove “Lui”, San Giuseppe, potrebbe dirci:

“Chiamatemi pure Pino, Beppe, Peppe, Yusuf o… come volete, ma cercate di lavorare con solerzia, impegno, sacrificio, come facevo io per mantenere la mia ‘Sacra Famiglia’.

Erode e Pilato, ai miei tempi, non avevano pensato all’RDC per Gesù, che girava a predicare (gratis).

Non c’è merito senza fatica, cari figlioli, e lasciate tranquilla mia moglie Maria, ormai la vedete apparire ovunque, forse troppo, così mi trascura, qui in Paradiso

… e non pregate per la Nazionale di calcio (tra l’ altro, non c’è neanche un giocatore, che si chiami Giuseppe). Rassegnatevi, il miglior mondiale (con i calciatori più bravi e famosi) è qui da noi, in Paradiso !

Volete venire ad assistere una partita, in tribuna?”

“Grazie, ma per ora no!”, ti risponderemmo tutti, caro San Giuseppe. Ma, prega per noi.

E facci fare qualche gol…(miracolo? nooo!).

Ora, porto una fetta torta, appena sfornata ai miei figli, che sghignazzano.

“Quella la sai fare bene!” dicono (è di nocciole, nella foto).

Allora continuo così… a fare la mamma, il più bel mestiere del mondo.

Non credete?!

