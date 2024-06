IL PD ATTACCA PAOLO PAGLIARO

Riceviamo e volentieri pubblichiano. La Ssegreteria PD del Salento ”in nome e per conto della coalizione civica, moderata, progressista e riformista ” ci manda il seguente comunicato ______

L’informazione radiotelevisiva è un servizio pubblico. Lo Stato consente anche a privati di offrirlo, tramite concessioni di frequenze di proprietà pubblica, ed eroga alle tv locali finanziamenti che rivengono dal canone radiotelevisivo che tutti i cittadini pagano.

Le regole sulla base delle quali le frequenze vengono concesse ad un operatore privato impongono l’osservanza di precisi doveri, tra i quali l’equilibrio politico negli spazi di informazione, che non possono in nessun caso diventare canali di propaganda ad uso prevalente di una parte politica o di singoli movimenti. A Lecce c’è un enorme ed evidente problema che riguarda l’emittente televisiva Telerama, di proprietà di un consigliere regionale di centrodestra, che, negli ultimi cinque anni e ancora in questa campagna elettorale, ha mostrato clamorose difficoltà nel rispetto delle regole della par condicio e più in generale dell’equilibrio politico degli spazi informativi. È ora di affrontare questo problema, che rappresenta un tema rilevante per la comunità leccese e salentina. Che è privata del diritto ad essere informata tramite la tv locale con completezza, tempestività e continenza sui temi della politica e dell’amministrazione cittadina. Ed è sottoposta invece ad un quotidiano flusso di informazioni e di presenze televisive clamorosamente sbilanciato verso una sola parte politica.

Partiti e movimenti della coalizione di centrosinistra intendono agire informando puntualmente tutti gli organi di vigilanza e di controllo al fine di reclamare una informazione corretta e imparziale al servizio del cittadino. In chiusura, ribadiamo il nostro rispetto nei confronti dei giornalisti di Telerama, essi stessi vittime di un controllo esasperato dei propri servizi da parte dell’editore. E annunciamo che per dare un segnale alla comunità salentina, sempre più indignata dalla condotta di un’emittente che appare al servizio di una parte politica ci asterremo dal partecipare a tutte le trasmissioni di informazione politica in studio a Telerama per il turno di ballottaggio.

Partiti, Movimenti, Liste Civiche della coalizione Civica, Moderata, Progressista e Riformista.

