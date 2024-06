BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIERI DI BRINDISI, ARRESTATO PRESUNTO SPACCIATORE DI UGENTO

(e.l.) _______ Tre giorni fa (ma la notizia è stata resa nota solo questa mattina) i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato Cristian Munitello, 44 anni, di Ugento, con precedenti. Si trova ora in carcere, come disposto dall’autorità giudiziaira.

L’accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermato per un controllo alla guida della sua auto sulla statale di Egnazia e delle Terme di Torre Canne, è stato trovato in possesso di trentuno chili e seicento grammi di hashish e di cinque chili e seicento grammi di marijuana.

