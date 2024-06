Euro 2024, la storia si ripete: è di nuovo scontro tra Italia e Svizzera, stavolta agli ottavi di finale

Gli ottavi di finale degli Europei 2024 ci regalano, ancora una volta, uno spettacolo assolutamente da non perdere, e per certi versi familiare. Parliamo del match Italia – Svizzera, due rivali storiche che torneranno a scontrarsi questo fine settimana, in una notte che promette grandi emozioni.

Vediamo insieme quali sono i precedenti tra le due squadre e cosa aspettarsi da questo incontro.

Quando, dove e a che ora si giocherà?

La sfida tra gli Azzurri di Spalletti e la Svizzera, guidata dal CT Murat Yakin, valida per gli ottavi di finale di Euro 2024 si terrà il prossimo sabato 29 giugno a Berlino. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 18:00, un orario strategico pensato per permettere ai tifosi di entrambe le nazionali di seguire l’incontro, così da aggiungere una dose extra di tensione a un confronto già di suo carico di significato.

I precedenti Italia – Svizzera

Quello di sabato non è di certo il primo scontro tra Italia – Svizzera. Difatti, esiste una lunga storia di incontri tra le due squadre, che si sono sfidate in numerose occasioni, sia a livello europeo che durante i Mondiali, lasciando alle loro spalle momenti di calcio indimenticabili. Nel complesso, il bilancio è piuttosto favorevole per l’Italia. Per scovare una sconfitta della Nazionale contro la Svizzera bisogna infatti tornare indietro nel tempo all’anno 1993, quando gli Azzurri di Sacchi furono battuti per 1-0 dalla Svizzera di Hodgson durante la fase a gironi per la qualificazione ai Mondiali dell’anno successivo.

Dal 1993 saltiamo al 2020, e più concretamente alla seconda giornata degli Europei di calcio, giocata presso lo Stadio Olimpico di Roma, in cui l’Italia si qualificò per gli ottavi di finale di quegli Europei – che poi vinse – sconfiggendo la Svizzera 3-0, grazie alla doppietta di Locatelli, rispettivamente al 26′ e al 52′, e al gol di Immobile all’89’.

Dal canto suo, la Svizzera non ha mai smesso di sorprendere, e nel corso degli anni ha dimostrato di essere una contendente temibile, fattore che alimenta la tensione per lo scontro, ormai imminente.

Quali sono le previsioni dei bookmaker?

Le quote italia – svizzera suggeriscono un match piuttosto equilibrato, con l’Italia leggermente favorita dai bookmaker, anche in virtù delle sue prestazioni durante le fasi precedenti del torneo. Tra queste, impossibile non citare la fantastica rete di Zaccagni al 98’ della partita contro la Croazia, il famoso gol della rimonta, lo stesso che ha regalato all’Italia il lasciapassare per gli ottavi di finale.

In caso di vittoria contro la Svizzera, l’Italia affronterà un’altra partita impegnativa il sabato successivo, 6 luglio, a Düsseldorf, contro un avversario ancora da definire. Italia – Svizzera non è quindi l’unica partita che tiene gli spettatori incollati allo schermo. C’è anche da dire che quest’anno ci sono alcuni accoppiamenti singolari che rendono i pronostici ancora più interessanti, come dimostrano le quote francia – belgio.

È tutto ancora da vedere

Nonostante i precedenti tra le due squadre, la Svizzera non è assolutamente da sottovalutare, non è un caso il fatto che si tratti di una delle avversarie che gli Azzurri hanno dovuto affrontare più spesso. Del resto, come ha dichiarato il centrocampista svizzero Fabian Rieder, l’Italia è forte, ma la Rossocrociata è decisa a rimanere nel torneo. Gli ottavi di finale, peraltro, non sono come la fase a gironi, per cui la motivazione può giocare un ruolo determinante nel decretare il vincitore.

Gli appassionati di calcio dovranno quindi considerare con attenzione non solo i risultati statistici e le probabili formazioni, ma anche altri fattori decisivi, come la determinazione, prima di piazzare le loro scommesse, considerato che entrambe le squadre hanno dimostrato di poter giocare a livelli altissimi.

Resta quindi da vedere se l’Italia sarà in grado di replicare il successo degli ultimi Europei o se sarà la Svizzera a sorprendere il pubblico con la sua performance.

