ADDIO A LISETTA

(e.l.) _______ Drammatico incidente stradale ieri sera sulla provinciale fra Torre Santa Susanna e Mesagne. Il bilancio è di un morto e tre feriti. La vittima è Luisa, detta Lisetta, Calò, 66 anni, di Erchie.

Per cause ancora da accertare, la Renault Scenic su cui viaggiava insieme alla figlia, al genero e alla nipotna si è scontrata con una Fiat 500.

L‘impatto è stato violento e per lei fatale. E‘ morta sul colpo, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini della Polizia di Stato in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

Category: Cronaca