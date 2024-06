E’ MORTA L’AVVOCATO SIMONA BLAGO

(e.l.) _______ Drammatico incidente mortale questa notte a Lecce sulla strada di Torre Chianca, all’altezza della Motorizzazione.

La vittima è Simona Blago, 53 anni, di Lecce, avvocato.

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Citroen C3 che guidava, è uscita fuori strada e si è schiantata contro alcuni segnali stradali.

L‘impatto è stato violento e per lei fatale. E‘ morta sul colpo, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini della Polizia di Stato in corso di svolgimento per accertare l‘esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

In queste ore sono tanti i messaggi social di condivisione del lutto, affetto, incredulità e sgomento da parte di amici e conoscenti.

Lei appena ieri aveva scritto questo post su Facebook per il suo compleanno

Grazie infinite a tutti voi

Una donna è perfetta, nelle insicurezze, nei drammi, nei desideri, nei progetti, nelle rinunce, nella diversità.

Ogni scelta ha un suo prezzo, sempre!

Per il solo fatto di essere donna…

E se nel mezzo ci metti l’inferno, non puoi che gioire per ogni attimo di vita vissuta.

Vi voglio bene

Category: Cronaca