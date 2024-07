“In fondo alla strada”, ROMANZO AUTOBIOGRAFICO DI ANNA RITA SMIRAGLIA. PRESENTAZIONE MARTEDI’ 8

(g.p.) _______ Ripensare al passato è spesso un’encomiabile occupazione. A volte serve per dire le parole di un rimpianto. A volte per scrivere la vita come un film che credevi di aver già visto e che invece si ripropone come mai prima trepido e sapido.

Anna Rita Smiraglia (nella foto) è andata a ritroso della propria esistenza e ha scritto il romanzo autobiografico “In fondo alla strada” (Edizioni Esperidi, 112 pagg. 13 euro), che sarà presentato martedì 9 luglio 2024 alle 19.30, nel suo paese natio, Calimera, presso la sede dell’associazione Casa dei Kalimerìti in via Mayro 28.

“Racconto il passato perché ne rimanga memoria e non scompaia insieme a chi l’ha vissuto” – dice lei.

Per questo, c’è il miracolo che compie la scrittura.

Il “come eravamo” che sembrava dimenticato per sempre, viene recuperato e attualizzato col linguaggio del cuore, invecchiato ahimè forse, ma non atrofizzato, capace di fremere e vibrare ancora. E in fondo alla strada, qualcosa rimane, fra le pagine chiare e le pagine scure.

