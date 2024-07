OCCHI AL MANUALE CENCELLI, DA AGGIORNARE PERO’ CON LE ‘QUOTE ROSA’, QUALCHE COMPRESSA DI MAALOX AL BISOGNO, COSI’ IL SINDACO POLI BORTONE HA CUCINATO LA SUA GIUNTA. CON LA CILIEGINA SULLA TORTA

di Giuseppe Puppo ______ l ricettario va bene, non si discute, passano gli anni, passano le Repubbliche, ma il manuale Cencelli rimane la guida suprema delle spartizioni partitocratiche, anche in chiave di giunte locali: tot partiti, tot assessorati, da ripartire sulla base dei risultati elettorali ottenuti dai primi e dell’importanza politica dei secondi.

Qui però già sono cominciati i problemi e dunque le estenuanti trattative, che hanno messo subito a dura prova la ritrovata e fin qui tanto conclamata unità del centro destra leccese.

In tanti a poter dire ‘senza di me non ce l’avresti mai fatta’; in troppi a rivendicare poltrone, senza accontentarsi di incarichi di sottobosco politico promessi e assegnabili in seconda battuta, in separata sede, a breve o a lunga scadenza che sia.

Intanto, bruciori e acidità di stomaco a ripetizione, più Maalox per tutti.

Poi, i rebus delle cosiddette quote rosa a scompaginare gli incastri possibili, gli equilibri ipotizzabili, vale a dire i posti da assegnare alle donne, per forza, una roba che ai tempi di Cencelli non esisteva, ma di cui invece adesso bisogna necessariamente aver presente.

E così ecco noi per esempio la lista «Lecce Futura Pala» rinuncia al suo promotore, che non si è presentato in consiglio, e pure ai suoi due eletti maschi in giunta,, e il sindaco cala alla fine la ciliegina sulla torta, nominando assessore allo Sviluppo economico e alle attività produttive in quota Pala la madre di Giorgio Pala, Gabriella Margiotta, e pazienza se con le attività economiche e produttive non c’azzecca nulla, dal momento che è medico legale, e attrice, anzi, ‘medicattrice’, come dice lei.

Ahhh la Lega, poi, la lega di Roberto Marti e Ugo Lisi che han fatto la voce grossa rivendicando e amplifiicando i risultati ottenuti, direttamente o indirettamente, da sistemare.

Sistemata, con Severo Martini assessore all’Ambiente, e pazienza se il tanto delicato assessorato all’Ambiente va al partito meno ambientalista di tutti.

Qui di seguito il quadro completo, annunciato questa sera.



– ROBERTO GIORDANO ANGUILLA – Lavori pubblici, Edilizia abitativa ed Edilizia sportiva, Manutenzione strade, rete idrica e fognante – vicesindaco;

– MARIA GABRIELLA MARGIOTTA – Sviluppo economico, Attività produttive, artigianali e commerciali, Rapporti con Consorzio ASI, Agricoltura, Politiche giovanili, Quartieri e Organismi di partecipazione;

– MARIA LUISA GRECO – Tributi, Contenzioso, Trasparenza, Legalità, Innovazione tecnologica e Agenda digitale;

– GIANCARLO CAPOCCIA – Mobilità, Trasporti, Polizia locale, Sicurezza urbana, Protezione civile, Decoro urbano, Turismo, Cooperazione internazionale, Sport;

– LUCIANO BATTISTA – Pubblica istruzione, Edilizia scolastica;

– SEVERO MARTINI – Ambiente, Politiche energetiche, Igiene, Verde pubblico;

– GIANPAOLO SCORRANO – Politiche urbanistiche, Programmi rigenerazione urbana, Parco naturale regionale “Bosco e Paludi di Rauccio”, Valorizzazione del Patrimonio pubblico;

– ANDREA GUIDO – Welfare, Coesione sociale, Politiche di genere, Politiche della famiglia, Educazione alimentare, P.E.B.A., Accoglienza, Integrazione, Accessibilità, Politiche del Lavoro, Pari opportunità, Diritti civili, Tutela degli animali;

– LAURA CALO’ – Servizi demografici ed Elettorali, Servizi cimiteriali, Affari generali, Organizzazione amministrativa.

Le deleghe a Bilancio e Programmazione economica, Cultura, Valorizzazioue del Patrimonio culturale, Spettacoli ed Eventi, Programmazione strategica e comunitaria, PNRR – CIS, incredibile qanto preoccupante, sono state trattenute e saranno tenute personalmente da Adriana Poli Bortone. Una specie di super sindaco, insomma.

