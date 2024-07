NUOVAMENTE COLPITA L’AREA VERDE “Lupomonaco” DI VEGLIE

testo e foto di Fabio Coppola ______

VEGLIE. A FUOCO IL PARCO NATURALE “LUPOMONACO”

Distrutti circa quattro ettari di macchia mediterranea e gariga

Lunedi 8 luglio alle 13:10 circa un incendio ha danneggiato il parco naturale “Lupomonaco” a Veglie.

Il fuoco sarebbe partito dai terreni confinanti a sud del parco, e poi si sarebbe propagato all’interno della macchia mediterranea, favorito dal vento di scirocco.

Le fiamme hanno interessato una superficie di circa quattro ettari, compresa tra il confine ovest del parco (dove esisteva il centro visite) fino alla strada sterrata che costeggia l’acquedotto del consorzio di bonifica “Arneo”.

Nel luglio 2023 un incendio simile ha carbonizzato il centro visite del parco, realizzato con un intervento costato complessivamente circa settantamila euro.

La legge regionale numero 38 del 2016 prevede nei terreni confinanti con bosco o macchia mediterranea la realizzazione entro il 31 maggio di fasce protettive o “precese” della larghezza di quindici metri.

Purtroppo tale pratica di antincendio boschivo non sempre viene messa in atto, e anche i controlli delle autorità preposte risultano insufficienti. Di conseguenza gli interventi estivi dei Vigili del fuoco aumentano, con maggiore dispendio di denaro pubblico e maggiore rischio di infortunio per i pompieri.

Infine la mancata prevenzione degli incendi mediante la realizzazione delle “precese”, vanificherebbe ogni altro progetto o intervento di tutela, rimboschimento, o valorizzazione del parco naturale “Lupomonaco”.______

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura