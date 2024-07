MARIA GRAZIA DE ROSA, L’ APE MAESTRA DI MELENDUGNO

di Raffaele Polo ______ Confessiamo di aver imparato tanto, nelle serate dedicate al miele, in quel di Melendugno. Perchè, mentre la totaità degli espositori si preoccupava di magnificare e vendere i propri prodotti alimentari (come avviene in tutte le sagre), in uno spazio arredato semplicemente e dedicato soprattutto ai bambini, una bravissima apicultrice (si dice così?) ci ha spiegato in maniera coinvolgente e molto, molto comprensibile, tra ironia, scherzo, narrazione e scienza, cosa sono le api, come vivono e quanto poco di loro noi ‘terrestri’ conosciamo.

A seguirla non solo i bambini (più attenti degli adulti, in verità) ma tutti i passanti che si soffermavano inizialmente scettici ma poi affascinati da quei nomi strani: bottinatrice, varroa, fuco… Insomma, una goccia di cultura e informazione nell’oceano del commercio e dell’interesse per tutto ciò che si può mangiare e bere.

Non è nuova a questa sua funzione divulgativa, una vera e propria ‘mission’, che ha sposato da sempre, avvicendandosi nelle scuole e nelle manifestazioni, a spiegare e far conoscere il mondo delle api: Maria Grazia De Rosa, col suo teatrino di cartone, il suo simbolico vestito a strisce gialle e nere con le antennine in testa, riesce là dove, altrimenti, mancherebbe il supporto serio e informativo che gli apicoltori troppo spesso trascurano, a favore della produzione (e vendita) del miele.

Resta una informazione schietta ed essenziale, tesa alla conoscenza degli operosi insetti che sono un vero e proprio esempio indicativo di una società organizzata da madre Natura in maniera complicata ma essenziale. E che noi, magari involontariamente, riusciamo a ferire e distruggere, assieme al sempre più malato Ambiente che ci circonda.

A casa, da questa sagra, abbiamo portato il vasetto di miele, certo. Ma soprattutto tante notizie, informazioni e dritte che hanno colmato una totale lacuna del nostro scibile. Non è poco, anzi. Si può dire che, solo per questo, ‘Le vie del miele’ di Melendugno si distinguono dalle altre simili e diffuse manifestazioni estive.

N.B. Nella foto, Maria Grazia De Rosa nel suo personaggio: Apina.

Category: Costume e società, Cultura, Eventi