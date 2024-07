ALBERTO CARLUCCIO,”Italiano Vero”, IN CONCERTO A NARDO’ DOMENICA 21

di Andrea Polo ______

Partirà domenica 21 luglio, dalla bellissima Piazza Salandra di Nardò, il tour estivo di Alberto Carluccio (nella foto) che con il suo “Italiano Vero” toccherà numerose piazze salentine.

Un evento da non perdere perché Alberto, dopo i successi che lo hanno visto protagonista nelle scorse estati (da solista ma anche assieme ad altri grandi artisti), questa volta si ‘mette in proprio’ per raccontare e interpretare la musica italiana di qualche anno fa, che tutti noi tanto ricordiamo con amore e nostalgia. Quella musica che cantiamo da quando abbiamo memoria e, in fin dei conti, non sappiamo perché: ce l’abbiamo nel DNA.

Ecco perché “Italiano Vero” è un progetto importante, un progetto che riunisce tante generazioni sotto un’unica bandiera: quella della musica italiana da cantare a squarciagola insieme ai figli, ai nipoti, ai parenti e agli amici, nelle calde piazze salentine.

Tradizione, dunque, ma anche amore per la musica, per le persone, per l’arte e per la cultura.

Si, perché Alberto è un artista vero. Quando inizia a cantare, come per magia, iniziano a comparire davanti agli occhi Paoli, Baglioni, Cutugno, Celentano, Ferradini, Gaetano, Morandi e tanti altri. Tutti insieme, come in un’unica grande magia che solo la musica e i grandi interpreti possono regalare.

E allora non perdete l’occasione di divertirvi insieme ad Alberto e la sua band (Edoardo D’Ambrosio alla batteria, Alberto Malagnino al basso, Enrico Duma alla chitarra, Dario Cota alle tastiere) sulle note della bella musica italiana, domenica 21 luglio 2024 a Nardò in Piazza Salandra, dalle ore 21.30

