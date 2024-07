DIARIO DEL GIORNO / SABATO 20 LUGLIO 2024

Buongiorno!

Oggi è sabato 20 luglio 2024.

Santa Marina, Sant’ Aurelio, Sant’ Elia.

Buon onomastico a chi porta questi nomi!

A Brindisi la nostra amica Erica Vitale compie 30 anni: tanti auguri di buon compleanno!

A Lecce la scrittrice Loredana De Vitis compie 46 anni: auguri!

20 luglio 1578. A Roma presso la chiesa di San Giovanni a Porta Latina vengono arrestate undici persone, tutte di sesso maschile con l’ accusa è quella di aver costituito un circolo segreto di uomini all’interno del quale si manifestavano legami di affetto omosessuale, si consumavano rapporti carnali e si consacravano vincoli matrimoniali tra persone dello stesso sesso, osservando la liturgia ecclesiastica, con la complicità di alcuni frati.

Il processo avanti al Tribunale Criminale del Governatore si concluse con una condanna “esemplare” per otto degli imputati, tutti ritenuti colpevoli dei reati di sodomia e profanazione dell’istituto matrimoniale. La pena inflitta fu la condanna a morte per impiccagione, eseguita il 13 agosto al Ponte Sant’Angelo, con successivo rogo degli otto corpi. Un frate venne assolto forse per evitare un coinvolgimento diretto della Chiesa cattolica. Altre due persone collaborarono fattivamente ed evitarono così la morte.

Proverbio salentino: DDU NC’E’ FUMU C’E’ FUECU MA NU SEMPRE CARNE RRUSTUTA

Dove c’è fumo c’è fuoco ma non sempre carne arrostita.

Ci sono dei segni che normalmente sono il preludio a gustose conclusioni, ma non necessariamente degli avvenimenti che farebbero presupporre ciò poi necessariamente si verificano. Alle volte le apparenze ingannano e non sempre le promesse vengono rispettate. Mai fidarsi delle prime impressioni!

