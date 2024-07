DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 23 LUGLIO 2024

Buongiorno!

Oggi è martedì 23 luglio 2024.

Santa Brigida di Svezia, religiosa, fondatrice dell’Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida, protettrice di pellegrini e viaggiatori.

Il 23 luglio del 1962 avvenne il primo collegamento in mondovisione della storia. In Italia, sulla RAI, il telecronista Luca Di Schiena salutò così i telespettatori che assistevano a quest’evento epocale: «Buonasera! Fra pochi minuti ciascuno di noi potrà partecipare, come testimone e come spettatore, alla nascita della televisione mondiale: per la prima volta nella storia delle telecomunicazioni, gli Stati Uniti e l’Europa si accingono a scambiarsi il primo programma televisivo attraverso un satellite artificiale».

Il collegamento fu reso possibile dal lancio del satellite Telstar-1, avvenuto nella famosa base di Cape Canaveral. Le prime immagini trasmesse in mondovisione furono quelle della Tour Eiffel seguita dalla Statua della Libertà, a voler simboleggiare l’avvenuta connessione tra due mondi distanti geograficamente, ma avvicinati dal potente mezzo comunicativo.

Proverbio salentino: NNA FIMMENA E NA PAPARA MPIGGHIARA NNA FERA

Una donna e un’ oca misero in subbuglio un mercato.

Le donne sono ciò che di più bello il buon Dio ha creato, ma ce ne sono alcune che sono in grado di mettere scompiglio in qualsiasi posto in cui si trovino.

