”Lu raggaranciatu ne dduma la capu De notte e de giurnu me la cantu a ‘ncapu Ca lu ritmu intra lu core ma trasutu E lu stile de la capu ma bbessutu Ma la tradizione nu m’aggiu scerratu E cu llu dialettu l’aggiu coloratu Ca de la cultura tegnu rispettu ca me brucia a n’piettu”

JAMIT 1a Edizione

Settimana della Cultura Giamaicana

dall’1 al 7 agosto

San Donato di Lecce, Trepuzzi, Lecce, Leverano, Diso, Nardo, Lizzanello, Casalabate, Otranto, Santa Maria de Leuca,

Prende il via la prima edizione della Settimana della Cultura Giamaicana in

programma dall’1 al 7 agosto in diversi comuni del Salento. Una settimana dedicata

alla scoperta della cultura dell’isola dei Caraibi con esibizioni, cinema, workshop,

musica e cucina giamaicana. Incontri ed eventi che celebrano anche la ricca storia del

reggae approdato in Puglia e, in particolare, nella provincia leccese.

La rassegna è a cura dell’associazione culturale salentina-giamaicana JAMIT creata dall’artista e

attivista culturale di Kingston Joan “Nanook” Webley, ormai da tempo residente nel Salento, e la

data di inizio non è casuale: in Jamaica il 1° di agosto si celebra l’Emancipation Day, giornata

dell’emancipazione per commemorare lo Slavery Abolition Act che nel 1833 abolì la tratta degli

schiavi. Il 6 agosto, inoltre, ricorre l’Indipendence Day, festa dell’Indipendenza dal colonialismo

britannico; di fatto, la Emancipendence Week in Jamaica è una settimana ricca di celebrazioni ed

eventi culturali molto sentita da tutti.

“Dopo decenni di lavoro nel reggae e in altri ambiti della cultura giamaicana, sono ancora sorpresa

di vedere quanto sia predominante il ruolo che questa musica ha avuto nel Salento, per costruire

l’orgoglio comune per il proprio slang/dialetto e per il luogo in cui si è nati”, afferma Joan “Nanook”,

Webley, che continua, “Il lavoro di mio marito, dei membri dei Sud Sound System, Bag a Riddim

Band, Adriatic Sound e di tanti altri mi ha ispirata a condividere maggiormente la cultura giamaicana

sul territorio fino a decidere di dar vita all’associazione JAMIT. La Settimana della Cultura

Giamaicana è un Festival dedicato all’emancipazione che celebra la cultura giamaicana a 360° ma

anche il suo forte legame con il Salento. Vogliamo rendere omaggio alla scena reggae salentina,

aggiungendo cibo, arte e cinema per approfondire lo scambio culturale. La combinazione tra Italia e

Jamaica è sempre elettrizzante!”.

Il Jamit Fest avrà una presenza fissa negli spazi della Biblioteca Comunale “Gino Perrone” di San

Donato di Lecce che per l’occasione diventerà la Jamaica House con l’intervento di Paula Powell,

rappresentante del Jamaica Tourist Board, l’agenzia del Ministero del Turismo della Giamaica.

Saranno allestite mostre a tema con workshop e musica e proiettati film cult del cinema giamaicano.

La conoscenza della Jamaica passerà anche dal palato con le degustazioni di pietanze tipiche. Il

festival, grazie alla collaborazione con diverse realtà del territorio, è anche diffuso e toccherà, tra gli

altri comuni, anche Trepuzzi dove martedì 6 agosto, presso Masseria Provenzani alle 21, sarà

allestito un buffet e un’asta di beneficenza in favore dell’associazione Stand Up for Jamaica che da

anni si occupa di problemi sociali in sinergia con il Consolato italiano a Kingston.

Di seguito il programma nel dettaglio:

GIOVEDI 1 AGOSTO

**External Event: Julian Marley & Uprising LIVE – La Ghironda, Fossato del Castello, Otranto, alle

21.30

*Partner Event: Sud Sound System & Bag A Riddim band – Birra E Sound, Leverano, alle 22.

DA VENERDÌ 2 A MERCOLEDI 7 AGOSTO

Presso JAMAICA HOUSE – SAN DONATO DI LECCE, Biblioteca Comunale “Gino Perrone” – Art

Exhibitions: dalle 18 alle 24.

– Jamaica Music History a cura di Herbie Miller direttore del Jamaica Music Museum con foto

selezionate esclusivamente per l’evento.

– SSS 91 96 Tradizioni a cura di Salento Sound con foto di Salvatore Pellegrino. (Mostra fotografica e

storia dei Sud Sound System dal 1991 al 1996).

– We Represent Jamaica con foto varie e materiale illustrativo e promozionale, con il patrocinio del

Consolato della Giamaica – Roma e il sostegno del Jamaica Tourist Board.

– Survivor Story con produzioni artistiche originali degli artisti, ALL Alek (Jamaica), Miguel Rodriguez,

Frank Lucignolo e Chekos Art.

VENERDÌ 2 AGOSTO

Presso JAMAICA HOUSE – SAN DONATO DI LECCE, Biblioteca Comunale “Gino Perrone”

Musica: Santo Mighty Bass, GG Selecta Petra De Sule, DJ Set alle 18.

Workshop: Dance Up con Dancehall School Lecce alle 19.

Aperitivo: Fusion Jamaican – Salentina alle 20.

Musica: maestro Garofalo Dub International UNPLUGGED alle 20.

Cinema: Life and Debt 2001 (JA) regia di Stephanie Black alle 21.30.

*Partner Event: Dre Ja & Justess Joan (Jamaica) con Morello Selecta, a Lecce presso Il Barroccio a

Porta Napoli alle 22.

*Partner Event: Salento Reggae Party, Papa Leu at Controll, presso DB10, San Donato di Lecce alle

22.30.

SABATO 3 AGOSTO

Presso JAMAICA HOUSE – SAN DONATO DI LECCE, Biblioteca Comunale “Gino Perrone”

Cinema: Rockers 1978 (JA) Theodorus Bafaloukos con Leroy “Horsemouth” Wallace alle 18.

Musica: Koolomeetoo Sound System, DJ Set alle 18.

Musica: Toni Tarantino & Dre JA , Reggae Jam Session alle 19.

Workshop: “Tradizioni” il prof. David Katan intervista Papa Gianni, alle 20.

Aperitivo: Fusion Jamaicana – Salentina alle 20.

Cinema: The Harder They Come 1972 (JA) regia di Perry Henzell con Jimmy Cliff, alle 21.30.

*Partner Event: Ghetto Eden – Flavio & Giorgio Rude, a Diso presso Il Sole a Mezzanotte Festival,

alle 22.30.

*Partner Event: Out ‘n’ Bad – Bad Side Sound e Heavy Hammer, presso Fico d’India, Porto Selvaggio

alle 23.

DOMENICA 4 AGOSTO

Musica: JAMIT Beach Fest featuring Massive B (NYC), Adriatic Sound, Digital and Frescheria crew,

presso Frescheria Jamaica, Taranto alle 18.

*Partner Event: Pon Di Boat Reggae Cruise, One Love Hi Powa, J-LOF, Celestino Hi-Fi/Giusto, presso

Porto Turistico, Santa Maria di Leuca, alle 15.

MARTEDÌ 6 AGOSTO

Workshop: Independence Pool Dance con Global Bob, presso Masseria Provenzani, Casalabate, alle

12.

Buffet e asta di beneficenza: Featuring Massive B (NYC), One Love Sound (Rome) Adriatic Sound,

presso Masseria Provenzani alle 21.

MERCOLEDI 7 AGOSTO

*Partner Event: JAMIT/Streets of Jamaica, Heart on Fire con ospite Treble “Lu Professore”, presso

Negril Café, Lizzanello, alle 21.

Il festival è organizzato in collaborazione con: Adriatic Sound Association e con Jamaica Tourist

Board, ha il patrocinio di: Regione di Puglia, Provincia di Lecce, Comune di San Donato di Lecce,

Comune di Trepuzzi, Kingston and St. Andrew Municipality, realtà che sinergicamente andranno a

creare i presupposti per un gemellaggio culturale e territoriale.

Il festival gode anche del sostegno di: UTECH University of Technology of Kingston, Edna Manley

College for Visual and Performing Art e Università del Salento, che hanno espresso il loro supporto

all’ iniziativa in vista di eventuali collaborazioni e scambi interdisciplinari.

Programma nel dettaglio e info: www.jamitfest.it; info@jamitfest.it; 347/ 172 5155.

Contatti: joan.webley@gmail.com Telefono: 347/ 172 5155

