REPORT DELLA FINANZA SU EVASORE FISCALE A SANTA MARIA DI LEUCA

Le Fiamme Gialle della Tenenza di Leuca hanno eseguito un intervento finalizzato a garantire la sicurezza economico-finanziaria del territorio con il conseguimento di risultati di servizio nel settore del contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa.

In particolare l’azione ispettiva è stata rivolta nei confronti di un imprenditore locale, attivo anche nel settore del noleggio e locazione di imbarcazioni da diporto per escursioni giornaliere lungo il tratto costiero e per trasferimenti verso destinazioni più lontane dall’altra parte dell’Adriatico, con imbarcazioni di proprietà ormeggiate nel porto della rinomata località di S. Maria di Leuca.

Il controllo condotto dalle Fiamme Gialle ha preso avvio da una mirata analisi di rischio sulla tipologia di attività e da qualificati elementi informativi raccolti nei confronti del contribuente, già sanzionato per aver occupato in nero il conducente dell’imbarcazione, che hanno consentito di recuperare a tassazione basi imponibili ai fini reddituali e degli altri tributi per oltre 90 mila euro.

Il sommerso pregiudica gli equilibri economici e finanziari del Paese, essendo orientato alla riduzione illegale dei costi di “struttura” (fiscali, organizzativi e del lavoro) per massimizzare i profitti e ottenere ingiusti vantaggi competitivi.

Category: Cronaca