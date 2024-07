VADA ALLE OLIMPIADI / PRESIDENTE BAGNATO…

di Elena Vada ______

Mai come quest’anno l’ITALIA sportiva, si presenta alle Olimpiadi di Parigi, preparata in ogni disciplina (402 atleti, settima nazione, come numero di partecipanti) e competitiva.

Mi arriva la battutaccia: “Grazie a: Chituru Ali, Zaynab Dosso, Sofiia Yaremchuk, Yeman Crippa, Eyob Faniel, Dalia Kaddari, Daisy Osakue, Ayomide Folorunso, Ossama Meslek, Sintayehu Vissa, Yassin Bouih, Osama Zoghlami, Emmanuel Ihemeje, Dariya Derkach, Aziz Abbes Mouhiidine?”.

Certo! Questi sono alcuni degli ATLETI che gareggeranno per il “nostro tricolore” e ci daranno emozioni. Non importa se con la pelle blu, verde o a pois e con cognomi difficili da pronunciare, ma ITALIANI a tutti gli effetti.

La sfilata degli atleti, a Parigi, si svolge sulle acque della Senna, con una barca per ogni delegazione. Sono 10.500 sportivi (rappresentano 206 Comitati Olimpici Nazionali) che poi, attraverseranno il centro di Parigi.

Piove e il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in tribuna d’onore, si bagna. La tanto declamata organizzazione francese, quindi ‘fa acqua’. Che Gaffes!

Ma, anche se bagnato, (soprattutto, nella seconda parte) quello allestito, a Parigi, per l’ apertura dei giochi, è uno spettacolo meraviglioso! Ricco di star ed atleti prestigiosi, di tutte le discipline e nazionalità, a conferma della globalità ed unione, che lo sport riesce ad esprimere ed ottenere.

Mi ha colpito la cavallerizza – Floriane Issert, della Gendarmeria Nazionale – e il suo cavallo meccanico, che hanno attraversato la Senna: volevano rappresentare lo spirito delle Olimpiadi ed una chiamata alla pace e alla solidarietà. Intanto, sugli schermi, scorrevano le immagini dei grandi campioni della storia olimpica. Qualche lacrima nel rivedere da Berruti alla Simeoni e molti altri… e la consapevolezza degli anni trascorsi, sempre a soffrire, tifare, gioire per l’ Italia.

Céline Dion ha chiuso la cerimonia d’inaugurazione, mentre la mongolfiera, con la torcia Olimpica, saliva in cielo. Ha cantato L’hymne à l’amour (l’ inno all’amore) di Edith Piaf.

Sabato 27 luglio 2024, alle 9.30 del mattino, saremo a Versailles per le gare di dressage individuale. Seguiranno, judo, scherma, ciclismo, e pallavolo maschile (contro il Brasile, ahimè). Ginnastica artistica maschile (prima esperienza Olimpica). A fine giornata: boxe e nuoto. Ci mancherà la racchetta di Sinner che poteva essere ORO. Non importa… abbiamo molto altro da guardare, tifare, per emozionarci, ridere, imprecare, piangere. Saremo con ogni atleta, in ogni atleta, per vincere.

Ma basta partecipare? NO.

Category: Costume e società, Sport