CAPRARICA JAZZ – XXII EDIZIONE

Il 30 luglio riprende Capraricainjazz. Dopo la serata del 5 maggio in cui si è esibito il grande armonicista Angelo Adamo sale sul palco della storica rassegna il contrabbassista Marco Bardoscia col suo trio completato da William Greco al pianoforte e Dario Congedo alla batteria. Il trio presenterà brani del loro progetto The Future is a Tree, progetto di respiro internazionale che sta riscuotendo un grande consenso di critica e di vendite in tutta Europa. Un programma accattivante ricco di influenze «cameristiche» e provenienti dalla musica colta, che spazia dalle songs e dalla folk music alternando momenti di lirismo a tessiture più squisitamente jazzistiche e a forte vocazione ritmica. Un progetto pieno di magia ispirato al tempo e al suo scorrere e a come gli uomini lo percepiscono e a come lo costruiscono. Nei brani originali di Bardoscia convivono aspetti ritmici particolarmente marcati e temi particolarmente incisivi che si connotano di grande poesia. Marco Bardoscia oltre ad essere il leader del trio si è fatto ascoltare al fianco grossissimi nomi come Paolo Fresu, Gianluca Petrella, Ernst Reijseger, Luca Aquino e insieme alla Banda Municipal de Santiago de Cuba. L’evento è previsto in Piazza Vittoria a Caprarica di Lecce alle ore 21.00. L’ingresso è libero. Chi volesse prenotare un tavolo può farlo al 3773004460

Category: Costume e società