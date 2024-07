VADA ALLE OLIMPIADI / PRIMA GIORNATA, UN ARGENTO E DUE BRONZI

di Elena Vada ______ A Parigi continua il tempo instabile.L’affluenza del pubblico alle gare, nonostante la pioggia, è enorme.

I Francesi (e sono tanti) sostengono le loro squadre e i loro campioni… poi ci sono gli altri tifosi. Ai padroni di casa, noi italiani, non siamo molto simpatici… O, è solo una mia impressione?

Equitazione: l’ azzurro Portale “è stato squalificato dalla prova di dressage del concorso completo di Parigi 2024 per tracce di sangue nella bocca di Future, cavallo con il quale l’azzurro ha affrontato la prova. Future si è infatti “morso un labbro” durante lo svolgimento della ripresa”. In quel momento era quarto, con uno score di 30.50.

Jasmine Paolini vince all’esordio nel tennis.

eeee…vai!

Martinenghi in semifinale dei 100m rana.

Due italiani in finale nel tiro a segno: Maldini e Monna.

Delusione per Scutto nel judo. Assunta non ce l’ha fatta.

Si ferma ad un passo dal podio la coppia azzurra dei tuffi Bertocchi e Pellacani: “Quarte, senza rimorsi” dicono.

SCHERMA: tutte eliminate le italiane della spada femminile.

Luigi Samele, nella sciabola maschile, è in zona medaglia.

L’Italia, campione del mondo in carica, nel volley maschile, inizia alla grande le sue Olimpiadi battendo per 3-1 il Brasile. Questo il punteggio nel dettaglio: 25-23 27-25 18-25 25-21. La partita è stata complicata e dura, ma gli Azzurri si sono imposti con grande bravura e hanno iniziato con il piede giusto i Giochi di Parigi. Me la sono goduta!

Presente, per seguire il ciclismo a cronometro, il nostro sportivissimo Presidente, Mattarella. In pista Longo Borghini che si qualifica ottava. Elisa non aveva aspettative maggiori, anche se poteva fare meglio.

Poi c’è Filippo Ganna, detto Top-Ganna

Gara al cardiopalma!

Medaglia d’ ARGENTO. Grazie Pippo, sei stato straordinario, come sempre.

È la nostra prima medaglia!

Filippo è nato 28 anni fa, a Verbania sul Lago Maggiore. Corre per la Ineos Grenadiers.

È l’unico atleta della storia, capace di laurearsi, per sei volte, campione del mondo di inseguimento individuale, specialità nella quale detiene, anche, il record del mondo con 3’59″636. Oggi “mastica amaro” : voleva l’oro.

Mattarella si congratula.

Gigi Samele (Fiamme Gialle) schermidore della sciabola, 37 anni di Foggia, batte l’ egiziano Elsissy ed è medaglia di BRONZO. Commosso per la presenza, del Presidente della Repubblica, lo abbraccia.

È la nostra seconda medaglia!

NUOTO: L’Italia chiude terza in 3’10″70, conquistando il BRONZO, nella 4×100 stile libero uomini con: Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo.

Argento a Tokio, ma, quattro anni dopo, non scendiamo dal podio!

Davanti a noi, USA e Australia, ‘fenomeni’. Atleti che nascono già con piedi e mani palmati.

Domenica 28/07, sarà un altro giorno impegnativo per i nostri azzurri a Parigi.

A disputare le prime gare saranno i nuotatori.

In vasca ci saranno: Razzetti per i 400m individuali misti. Angiolini e Pilato per i 100m rana femminili. Ceccon e Lamberti per i 100m rana.

Pallanuoto: il Settebello sfiderà gli USA.

C’è poi il mio amatissimo volley femminile. Le ragazze di Velasco, saranno impegnate contro la Repubblica Dominicana.

Beach volley: Gottardi-Menegatti e Ranghieri- Carambuia.

Mountain Bike: gareggeranno per una medaglia Berta e Teocchi.

Ginnastica femminile: D’Amato, Villa, Iorio, Andreoli, Esposito.

Torna la scherma, in pedana: Errigo, Favaretto, Volpi nel fioretto. Di Veroli, Santarelli e Vismara per la spada.

Tiro sportivo: Gambaro, Bonazzi e Sollazzo

Judo: Piras e Giuffrida.

Pugilato: Sorrentino e Carini

Vela: Maggetti, Renna, Germani e Bertuzzi

