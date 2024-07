I SALENTINI CAMPIONI DI POKER ON LINE

C’è chi gioca a carte per passare il tempo e chi, invece, ne fa un vero e proprio mestiere. E’ quello che è successo ad alcuni fenomeni italiani del Poker, i quali si sono poi affermati non solo a livello nazionale, ma addirittura internazionale, vincendo montepremi ricchissimi. Il minimo comune multiplo di questi pokeristi di professione è il fatto di aver iniziato la propria carriera tra partite con amici e parenti e allenamenti sulle più famose poker room. La guida completa relativa alle sale da gioco online di poker, fornita da uno dei comparatori più importanti del comparto online, può fornire delle linee guida che consentono di comprendere al meglio il loro funzionamento e le loro caratteristiche tecniche, più o meno simili tra queste piattaforme di gioco. I campioni vengono davvero da ogni parte d’Italia, ma ce ne sono alcuni che sono nati e cresciuti nelle zone del Salento, zona tra le più belle del nostro Paese e soggetta ad un piano di rigenerazione organizzata da Legambiente.

Vediamone alcuni.

Giampietro “Catedani” Rizzo

Il primo che viene in mente quando si parla di pokeristi professionisti nati in Puglia, specialmente nel Salento, è certamente Giampietro Rizzo, detto “Catedani”. Parliamo di un giocatore di 64 anni tra i più brillanti e rinomati del nostro Paese. Nella sua carriera ha conquistato alcuni dei titoli più agognati dai giocatori italiani, come il Main Event delle SCOOP. La cosa veramente divertente della storia di Giampietro è il fatto che il suo intento principale fosse quello di divertirsi nell’ambito del poker sportivo, senza mai diventare un vero professionista. Le sue ambizioni erano altre, specialmente nel mondo del commercio. Eppure, date le sue abilità era abbastanza improbabile che non si immergesse con maggiore impegno nel poker rispetto che ad altre attività, per quanto mantenga sempre una certa leggerezza nell’affrontare le mani, cosa che probabilmente lo aiuta a tenere meglio sotto controllo tensione e possibili smorfie del viso. Dapprima ha iniziato con il poker online a 5 carte, quindi si è dedicato alla varietà texana, partecipando ad alcuni tornei di PokerStars, vincendo anche alcuni tornei di prestigio come il Morning On Stars o il Sunday Special. Ma l’apice della carriera lo ha raggiunto nel 2017 quando vinse il Main Event Low delle SCOOP, battendo oltre 3610 partecipanti.

“Salento 2009”, un nickname da campione

Altra storia, poi, è quella di un ragazzo laureato in filosofia, dal nickname piuttosto probante delle sue origini salentine, nello specifico di Martano: “Salento 2009”. La sua carriera inizia dopo gli studi universitari, quando decide di dedicarsi totalmente al poker sportivo. Non a caso, questa costanza e dedizione al gioco del Poker, abbinata a strategie studiate ad hoc a tavolino sulla base di tornei e avversari, gli ha permesso di trionfare in due eventi ICOOP ossia gli Italian Championship of Online Poker, una doppietta storica, difficilmente realizzata nel tempo da altri giocatori italiani. Salento 2009 ha così potuto battere campioni affermati del calibro di Daniele De Feo e Andrea Emanuele, insomma un’impresa non da tutti i giorni.

Altri campioni nati in Salento

Infine, possiamo citare altri grandi interpreti del Poker Online e non che hanno le proprie origini in terra salentina. Tra questi c’è sicuramente Fernando Colazzo (nella foto), nato a Galatone nella provincia leccese. Tra i suoi migliori risultati si annovera la vittoria al 500+50 No Limit Hold’em – IPO 21 Special Italian Poker Open 21, del 2016, laddove Colazzo ha portato a casa il ricco montepremi di quasi 240 mila dollari.

Altro nome molto importante è quello del classe 1989 di Andria, Davide Suriano. Si parla di uno dei più forti giocatori di Heads-up, che si è anche aggiudicato un braccialetto delle WSOP nel 2014, con un montepremi di circa 336 mila dollari. Inoltre ha avuto modo di partecipare al WSOP del 2019, laddove si è scontrato con alcuni dei più celebri giocatori italiani di questa disciplina di carte, tra cui Dario Sammartino, fresco vincitore di un torneo a Las Vegas, e Max Pescatori.

