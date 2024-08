Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seuente comunicato dell’associazione Colibrì Puglia – Comitato Libertà e Rispetto _______

A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI ESCLUSI A LECCE, SMETTANO GLI ABUSI E SI FINISCA DI TRAVISARE IL DICTUM DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.137 DEL 2019

Nelle ultime ore, apprendiamo della protesta da parte dell’Associazione Azione Universitaria Lecce, alla quale rivolgiamo la nostra solidarietà, per l’esclusione dal tirocinio, attuata già da alcuni mesi nella facoltà di Infermieristica, nei confronti di studenti senza quarta dose covid.

A difesa delle esclusioni, il politico medico piddino Lopalco in alcune interviste fa riferimento alle leggi regionali n.27 del 2018 e n.2 del 2021, travisando in toto la pronuncia n. 137 del 2019 della Corte Costituzionale che dichiarò incostituzionale l’articolo 1 comma 2 della legge n.27 e precisò che la norma regionale non può in alcun modo “imporre obbligatoriamente ciò che a livello statale è solo suggerito o raccomandato”.

Tale sentenza, pubblicata nel Bollettino della Regione Puglia n.65 del 13 giugno 2019, oggi non viene rispettata dalla Regione e dall’Università e, sulla base dello stesso dictum, poiché ad oggi non esiste in Italia alcun obbligo vaccinale per il Covid, deve considerarsi decaduta anche la legge pugliese, citata dal Lopalco, n.2 del 2021, che estendeva gli obblighi degli operatori sanitari anche al vaccino Covid.

Come di recente affermato dal Sottosegretario alla Salute On.Gemmato, a margine dell’impugnazione da parte del Governo della legge pugliese n.22 sul vaccino hpv, è inammissibile che studenti di diverse regioni siano discriminati sulla base di norme locali per aver fatto o no un vaccino.

Chiediamo che il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero della Salute intervengano per porre fine a questi abusi che si stanno verificando all’Università di Lecce e un impegno dei Parlamentari di maggioranza e del Governo a tutela dei pugliesi per contrastare questa sinistra al potere che opprime i cittadini pugliesi con leggi assurde e ideologiche.

