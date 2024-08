VADA ALLE OLIMPIADI / QUESTI FRANCESI… TANTE LE CRITICHE RIVOLTE AGLI ORGANIZZATORI

di Elena Vada ______ Quinta giornata di gare. Emozioni olimpiche irripetibili.

TIRO A SEGNO: la tiratrice italiana, Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) 31anni, di Zurigo, originaria dell’Irpinia, è entrata in finale come quinta tra le migliori sei della fase di qualificazione, ha saputo mantenere la calma e la concentrazione fino alla fine, nonostante una competizione agguerrita e vince la medaglia d’ ARGENTO con 40/50. “Ci ho sempre creduto, per arrivare fin qui ho lavorato tanto – dice – e adesso è bellissimo!”

Bellissimo anche per tutta l’ Italia. Grazie.

CANOTTAGGIO: medaglia d’ ARGENTO per il Quattro di Coppia italiano.

I vogatori di questa imbarcazione sono:

Luca Chiumento 26anni Padova, Giacomo Gentili 27anni Cremona, Andrea Panizza 26anni Lecco, e Luca Rambaldi 29anni Ferrara. Tutti e quattro delle Fiamme Gialle.

Gara entusiasmante, i ragazzi erano determinati e convinti. Orgoglio italiano.

Dice Malagò, Presidente CON italiano: “Sono stati semplicemente meravigliosi, mi hanno fatto emozionare. Una gara incredibile, un rush finale che mi ha regalato emozioni uniche. Questi quattro ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile, perché sono riusciti a tenere testa ad un’immensa Olanda sino alla fine”.

Personalmente mi è mancato un commento della gara, alla Gianpiero Galeazzi, (Sidney 2000 “… Per la storia e con la storia…”) cui inviamo un saluto guardando il cielo.

TENNIS: Lorenzo Musetti ha battuto Fritz al terzo turno e si è qualificato ai quarti del torneo olimpico.

NUOTO: Ceccon e Fangio fuori dalle finali.

Delusione per Simona Quadarella nei 1500.

“Una delusione enorme, ho lottato, ma alla fine ero stanchissima – dice – per me era la gara più importante della vita, era come se fosse la mia ultima cartuccia da sparare”.

Amareggiata, sconsolata, sembra cercare un motivo… senza trovarlo.

Ceccon dichiara: “Si vabbè, fa caldo, si mangia male, tutti scappano. Non si dorme per il caldo, mancano i condizionatori. È così per tutti, lo so…..non è un alibi è la pura cronaca di ciò che forse, non tutti sanno”.

Non è la prima volta che ascoltiamo queste critiche all’ organizzazione olimpica francese.

stracolmo di lacune, buchi neri e situazioni difficili che gli atleti devono affrontare.

Hanno fatto bene gli inglesi a lasciare il villaggio olimpico e farsi mandare i cuochi da casa. Altri li hanno seguiti.

Pensiamoci. Magari, mandiamo ai nostri atleti: parmigiano, spaghetti e uno chef tra i tanti.

Però, questi francesi… tanto fumo, e “poco arrosto” a tavola.

Ce n’est pas possible!

