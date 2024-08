E’ QUI LA FESTA? LA NUOVA AMMINISTRAZIONE ALLE PRESE CON L’ORGANIZZAZIONE DI SANT’ORONZO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seuente comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Lecce _______

Nella seduta odierna, la giunta di Palazzo Carafa, presieduta dal sindaco Adriana Poli Bortone, ha approvato gli atti di indirizzo per l’organizzazione delle festività dei Santi Oronzo, Giusto e Fortunato. L’amministrazione comunale intende portare a cinque giorni il programma delle celebrazioni civili, dal 23 al 27 agosto prossimi, prevedendo per il giorno 23 iniziative culturali legate alla figura del santo patrono e per il 27, invece, iniziative nelle località del litorale.

Nei giorni scorsi, in una riunione intersettoriale con i rappresentanti dei Settori comunali interessati, sono stati concordati alcuni aspetti organizzativi ed alcune soluzioni operative.

Sono state prese in esame le proposte di attività culturali e di spettacolo pervenute agli uffici, dando priorità a quelle relative ad attività con uno spiccato valore identitario e con un forte legame con le tradizioni.

Il programma che l’amministrazione comunale intende realizzare prevede, in particolare, iniziative culturali legate alla figura di Sant’Oronzo (nella giornata di apertura del 23 agosto); spettacoli con le tradizionali bande musicali; spettacoli di teatro in vernacolo nel chiostro dei Teatini; una rassegna di attività all’interno della Chiesa di Santa Maria della Nova (dal 23 al 27 agosto); l’esposizione di sculture in ulivo a cura della Rete di maestri salentini (dal 23 al 27 agosto); lo spettacolo pirotecnico in città (il 26 agosto); iniziative alle marine (il 27 agosto).

Il programma completo sarà messo a punto, nel dettaglio, dagli uffici, nei prossimi giorni.

La Giunta ha anche confermato che la Fiera di tradizione sarà allestita dal 23 al 26 agosto, nel cuore della città, nelle strade limitrofe a piazza Sant’Oronzo. Esattamente, agli operatori commerciali sono state destinati le sedi lungo viale XXV Luglio (solo sul lato destro, da via Matteotti a via Trinchese, e solo sul lato sinistro da via Trinchese a via Fazzi); viale Marconi (solo sul lato sinistro); via Cavallotti (lungo entrambi i lati della corsia interna, fino a via Costa); viale Lo Re (solo lato destro spalle allo spartitraffico del cinema Massimo sino a Porta San Biagio esclusa); via Costa (entrambi i lati).

Il Luna park sarà allestito nel piazzale antistante lo stadio, dal 20 al 28 agosto.

Nell’area attigua il parco delle giostre, prospiciente la curva Nord dello stadio e viale Giovanni Paolo II, troveranno posto i titolari dei camion attrezzati per la somministrazione di alimenti e bevande (Spab).

Naturalmente non mancherà il suggestivo allestimento delle luminarie, segno distintivo della festa per eccellenza dei leccesi, diventata appuntamento immancabile anche per turisti e visitatori.

