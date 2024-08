IL CORO POLIFONICO ‘Ars Nova’ A SANTA MARIA DI LEUCA MERCOLEDI’ 7

di Raffaele Polo ______ «Con questo ciclo di spettacoli che abbiamo denominato ‘Poeti, artisti e suonatori cantano la donna’, è nostra intenzione confermare l’aspetto femminile di cui ha bisogno il nostro mondo» sintetizza don Stefano Ancora, Rettore della Basilica di Santa Maria di Leuca

al centro di numerose iniziative culturali che, in particolare il 7 di agosto, coinvolgeranno anche il Coro polifonico ‘Ars Nova’ che la professoressa Dolores Mancarella ha preparato, assieme al pianista M° Matteo Cisternino, con un programma di grande e sensibile impatto, dal titolo ‘Maria d’Autore’.

Il coro, tra i più longevi e collaudati dell’intero Salento, ha infatti scelto, oltre alle tradizionali ‘Ave Maria’ e i brani di ispirazione mariana dei più famosi autori, anche le musiche più recenti, come Padre Serafino Marinosci e fino a Fabrizio De Andrè, tratte dalla sua ‘Buona Novella’.

«Una ricerca non facile» chiarisce la Direttrice del coro «Soprattutto per il lavoro di adattare e modificare gli spartiti ad uso della nostra polifonia. Ma il risultato mi ha confortata e sono convinta che sarà di gradimento per tutti. L’ambiente, poi, nella meravigliosa Basilica, sarà l’nestimabile valore aggiunto… Colgo l’occasione per ringraziare don Stefano e gli organizzatori che animano in maniera tangibile questo pezzo di Salento che è un vero Paradiso…»

L’appuntamento è per mercoledì 7 agosto, con inizio alle ore 21, nella Basilica Santuario De Finibus Terrae.

Category: Cultura, Eventi