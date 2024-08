INCENDIO NELLA PINETA DI PULSANO, SVILUPPI: IL PRESUNTO RESPONSABILE FINISCE IN CARCERE A TARANTO

(e.l.) _______ E Pasquale Tomai Pitinca, 67 anni, di Pulsano, il piromane fermato quattro giorni fa. Il suo nome è emerso dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del Tribunale di Taranto Rita Romano ed eseguita oggi dai Carabinieri.

Nelle motivazioni del suo provvedimento il magistrato dice che

“sussiste il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, pericolo desumibile dalle modalità dei fatti, posti in essere dall’indagato in modo del tutto sconsiderato, senza la minima preoccupazione per le devastanti conseguenze della sua condotta”

e che egli ha agito



“in totale dispregio di beni interessi fondamentali quali l’incolumità personale e pubblica, il paesaggio e l’ambiente, la salute pubblica, le bellezze naturali, la proprietà privata e l’attività d’impresa, beni tutti ai quali l’indagato ha inferto incalcolabili danni destinati a permanere nel tempo”.

