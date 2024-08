READING DI POESIA A SANNICOLA VENERDI’ 9

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seuente comunicato dell’editore Stefano Donno _______

Sannicola, Lecce, Puglia – Sotto il cielo stellato di Sannicola, la Casa del Sole di Paola Scialpi in collaborazione con il Premio / Riconoscimento iQdB a cura dell’Associazione Horah di Lecce e dei Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno presenta “Di Venti Varia”, l’interessante rassegna di libri, poesia e celebrazioni (è previsto uno spazio della serata a cura del Premio/Riconoscimento iQdB che per l’appunto omaggerà la storica attività imprenditoriale della Pizzeria Ragno, il Presidente della Fidas Sannicola Lucio Giaffreda e il Prof. Antonio Errico noto poeta, critico e giornalista sannicolese) ispirata alle liriche della poetessa Anna Rita Nutricati.

L’evento, in programma per il 9 agosto 2024 a partire dalle 20, 30 e sino a mezzanotte presso la Casa del Sole di Paola Scialpi in via San Simone 74, con il Patrocinio del Comune di Sannicola, si preannuncia come un’occasione unica per immergersi nel mondo suggestivo della poesia, incontrare la poesia di Anna Rita Nutricati e condividere la magia di una serata in uno splendido giardino.

Un Viaggio tra Parole e Emozioni – “Di Venti Varia” si snoderà attraverso un percorso emozionante che vedrà protagonisti poeti salentini. Le loro voci, intrecciate alle parole di Anna Rita Nutricati (la cui ultima raccolta di versi dona il nome alla serata), daranno vita a un’atmosfera ricca di suggestioni, dove la poesia si farà viva e vibrante. I versi, capaci di evocare immagini e sensazioni profonde, trascineranno il pubblico in un viaggio emozionante attraverso il mondo interiore della poetessa e la sua visione del mondo.

Durante la serata un breve appuntamento con la storia singolare di Giorgio Vita e del suo libro Programma X edito da i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno

Un Momento di Premiazione – Culmine della serata sarà il momento di premiazione a cura del Premio/Riconoscimento iQdB, un’iniziativa promossa da I Quaderni del Bardo Edizioni e dall’Associazione Horah di Lecce per valorizzare le realtà più importanti del territorio salentino che hanno portato il buon nome di queste terre oltra la Puglia. La premiazione, che sarà a cura del Presidente dell’Associazione Horah Grazia Piscopo, vedrà come protagonisti il Ristorante Pizzeria Ragno, Lucio Giaffreda / Presidente Fidas Sannicola e il Prof. Antonio Errico)

Interverranno – Anna Rita Nutricati, Carlo Stasi, Marcello Buttazzo, Giuseppe Fioschi, Francesco Pasca, Vito Antonio Conte, Maurizio Nocera, Antonio Errico, Simone Franco, Marilena Cataldini, Maria Grazia Palazzo, Antonella Rizzo, Piero Rapanà, Mauro Marino, Annelisa Addolorato, Lidia Caputo, Luca Imperiale

“Di Venti Varia” si rivolge a tutti gli amanti della poesia, della letteratura e della cultura in generale. L’evento rappresenta un’occasione preziosa per immergersi in un’atmosfera suggestiva, e celebrare la bellezza della parola poetica. Un invito a partecipare a un evento che ormai è diventato una tradizione nell’estate sannicolese

