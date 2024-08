LUCA FILASTRO E MR. B. IN CONCERTO VENERDI’ 16. GRANDE EVENTO JAZZ A SANTA MARIA DI LEUCA. LA PRESENTAZIONE DEI DUE MUSICISTI E TUTTE LE INFO PER PARTECIPARE

(p.i.) _______ Dissolti nel cielo di Leuca gli ultimi spettacolari fuochi d’artificio della notte di ferragosto, De Finibus Terrae si prepara ad accogliere, il 16 agosto alle ore 21.00, il secondo appuntamento della rassegna I concerti del Faro: un appuntamento che promette faville!

In collaborazione con la Basilica Santuario Santa Maria De Finibus Terrae, l’associazione culturale Lampus allestirà sul piazzale del Faro di Leuca una platea e un palco con un pianoforte a coda sul quale due virtuosi pianisti di caratura internazionale si alterneranno proponendo un repertorio che andrà dal Jazz tradizionale e contemporaneo, alle composizioni originali, al blues al booghie woogie, fino al gospel.

Protagonisti Luca Filastro, pianista, compositore, arrangiatore italiano e Mr. B. (Mark Braun) pianista, compositore e cantante americano.



Piano da impazzire è il titolo originale che Lampus ha voluto per un concerto decisamente fuori dall’ordinario. Se da una parte il titolo vuole strizzare l’occhio all’elogio della lentezza, dall’altra parte mette in risalto la capacità di due straordinari musicisti di sublimare le sonorità tipiche dello Swing, del Jazz, del Blues, e della Musica con la emme maiuscola!

Il programma del concerto vedrà i due pianisti alternarsi al pianoforte proponendo composizioni originali, brani standard e tanta impetuosa improvvisazione.

In uno stile difficilmente etichettabile, Luca spazierà senza barriere tra i grandi standard del Jazz, ispirato dalle sue numerose influenze: dalla musica classica al be-bop, al Jazz contemporaneo.

Mark proporrà, in piano e voce, oltre a delle sue bellissime ballad, brani blues, boogie woogie senza tralasciare alcuni richiami al gospel.

Luca Filastro è un pianista e arrangiatore. Il suo approccio al pianoforte e quindi alla musica, che avviene all’età di cinque anni, è leggero e giocoso ed il suo talento gli consente di avvicinarsi rapidamente alla musica jazz con naturale facilità. La crescente passione per il pianoforte e l’interesse per la musica in tutte le sue forme artistiche lo porta, all’età di tredici anni, all’incontro con il M° Paolo Pollice che lo condurrà nel tempo al conseguimento del diploma classico di pianoforte al conservatorio.

La naturale predisposizione per la musica jazz e quindi per l’improvvisazione, lo spingono a perfezionarsi autonomamente sempre di più. In quest’ottica si inquadra il suo trasferimento nella capitale, città che lo renderà nel tempo noto a tutti i maggiori professionisti di questa musica con i quali ha modo di intessere fruttuosi scambi artistico-intellettuali.

La sua ampia attività concertistica in tutto il mondo lo vede impegnato in esibizioni come solista in piano solo, con il suo trio e con il suo quartetto; ma anche in formazioni più ampie come la “Luca Filastro Orchestra” delle quali è arrangiatore e direttore.

Svariate sono le incursioni negli Stati Uniti, patria del jazz, paese nel quale gode della stima di molti dei migliori musicisti attivi sulla scena.



Pianista blues e boogie-woogie Mark Lincoln Braun è diventato interprete e custode

di un’arte in via di estinzione appresa dai suoi primi maestri, leggende del blues e del boogie come Little Brother Montgomery, Boogie Woogie Red e Blind John Davis. Mr. B si è esibito da costa a costa e ovunque Europa, Canada, Messico e Sud America. Nel 2002 fu artista ospite alla Irving S. Gilmore International Keyboard Festival ed è l’organizzatore dell’annuale Mr. B’s Blues and Boogie Piano Celebration che attira grandi figure del blues e il mondo del pianoforte jazz ad Ann Arbor.

Mark Lincoln Braun è nato e cresciuto a Flint, nel Michigan e gravitava ad Ann Arbor negli anni ’70, dove il Blind Pig era un luogo importante per il pianoforte boogie e blues. Fu proprio lì che assorbì la tradizione sviluppando il proprio orecchio ascoltando una varietà di pianisti jazz, specialmente quelli dalle forti radici blues come Ray Bryant e Horace Silver. Questa ampia gamma di interessi gli consente di sentirsi ugualmente a suo agio suonando i classici del boogie woogie con autentico fervore e ampliando il tradizione in nuove e vivaci ambientazioni, inclusa l’orchestra jazz. Oggi

promuove ulteriormente la sua arte e abbatte le barriere stilistiche collaborando spesso con mainstream di fama mondiale pianisti jazz come Monty Alexander, Henry Butler, Benny Green, Ray Bryant, Sir Charles Thompson e Junior Mance.

Oggi non sono molti i pianisti a dedicarsi al boogie e al blues pianoforte. Fortunatamente, la passione di Mr. B per la presentazione e l’estensione la tradizione fa di lui un esponente di spicco di una forma essenziale di Musica americana.

Come notato da Jazz News International, “il futuro del pianoforte blues è in buone mani con Mr. B.”

Informazioni via whatsapp al 347 5169946

Ingresso riservato ai soci Lampus

Biglietti presso Caffè De Finibus Terrae presso il Santuario di Leuca oppure online su

