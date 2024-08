RECORD DI ABBONATI PER IL LECCE

(Rdl) ______ L’U.S. Lecce ha comunicato che

La Campagna Abbonamenti “A Sud” della Stagione Sportiva 2024/2025 entra nella storia. È stato appena superato, infatti, il record di abbonamenti della scorsa stagione attestatosi a 21.247 sottoscrizioni.





La Campagna Abbonamenti proseguirà fino alle ore 18:00 di sabato 10 agosto.

È possibile sottoscrivere gli abbonamenti presso:

– OFFICINE DEGHI (Via Lecce, km3 – San Cesario di Lecce) dal lunedì al sabato, orario continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Postazioni abilitate all’emissione di tutte le tipologie di abbonamento e Fidelity Card.

– FINANZIAMENTI presso OFFICINE DEGHI: corner BANCA POPOLARE PUGLIESE dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle ore 15.30 / venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

– RIVENDITE VIVATICKET (secondo orario di apertura singolo punto vendita) solo per abbonamenti tradizionali o titolari di Fidelity Card (USLecce Program e Tessera del Tifoso USLecceCard) in corso di validità.

– ONLINE su uslecce.vivaticket.it



