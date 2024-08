SI’, MA IL NUOVO MEDICO DI FAMIGLIA QUANDO SARA’ OPERATIVO?

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seuente comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune di Lecce _______

Assistenza sanitaria a Frigole, domani mattina sopralluogo del Comune e della Asl. Domani, giovedì 8 agosto, alle 12, il capo di gabinetto del sindaco di Lecce, Angelo Tondo, il consigliere comunale Alessio Poso, il direttore generale della Asl, Stefano Rossi insieme con i funzionari dell’Area gestione tecnica e del Sisp della Asl, effettueranno un sopralluogo nella sede ambulatoriale di piazza Bertacchi, a Frigole. Dovrà essere valutata l’idoneità del locale individuato quale studio di Medicina generale per la frazione di Frigole. Il direttore Rossi ha accolto la richiesta del sindaco Adriana Poli Bortone, la quale aveva chiesto rassicurazioni sulla presenza di un servizio assolutamente necessario per i cittadini, qual è quello sanitario. Il problema è che attualmente ai residenti di Frigole non viene garantita l’assistenza in seguito al pensionamento di un medico di medicina generale. Gli assistiti sono così costretti a fare riferimento agli ambulatori in città, molti dei quali peraltro chiusi in questo periodo estivo. Del problema si è interessata, tra l’altro, Federfarma Lecce, evidenziando come all’assistenza primaria ed alla regolare apertura degli ambulatori medici sia anche strettamente legato e funzionale il servizio farmaceutico. Soprattutto, ha rilevato, per i cittadini di Frigole, una situazione di in contrasto con la costituzione italiana e le altre leggi istitutive del Servizio sanitario nazionale e dei Distretti sanitari, i quali devono garantire l’equo accesso alle cure a tutta la popolazione, qualunque sia la zona di residenza.

