RIUNIONE DI COORDINAMENTO PER L’ORDINE PUBBLICO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seuente comunicato di Marilena Sergi, Capo di Gabinetto della Prefettura di Lecce _______ Si è tenuto in data odierna presso il Salone degli Specchi della Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica al fine di condividere, con l’approssimarsi della festività di Ferragosto, una strategia di interventi volta ad implementare il coordinato dispositivo di sicurezza, calibrato sulle esigenze delle singole realtà territoriali.

Nell’incontro al quale hanno partecipato i Sindaci e gli Amministratori dei comuni della provincia maggiormente interessati dai flussi turistici, alla presenza peraltro dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, del Direttore del servizio 118, del Centro manutenzione ANAS e del Coordinamento provinciale della Protezione Civile.

Nell’incontro sono stati ulteriormente affrontati i temi di particolare rilevanza sotto l’aspetto della sicurezza e della serena fruibilità dei siti di maggiore richiamo turistico, con particolare attenzione alla vivibilità dei luoghi ed alle istanze dei turisti e dei residenti.

E’ stato sottolineato l’incessante impegno di tutte le componenti del Comparto Sicurezza nel garantire il regolare svolgimento dell’attività di controllo del territorio, a tutela della sicurezza collettiva. Le imminenti festività ferragostane richiedono quindi un ulteriore sforzo, al fine di valorizzare ulteriormente l’immagine del Salento, meta prediletta dei turisti anche stranieri, che affluiranno nei prossimi giorni.

I lavori del Comitato si sono sviluppati, non solo considerando le peculiarità di ciascuna località turistica, ma anche delineando i temi di maggiore interesse sul piano del corretto uso dei servizi turistici presenti sul territorio, tra cui il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nelle licenze e nelle autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico, il potenziamento delle Polizie locali, il contrasto all’abusivismo commerciale e l’ordinata viabilità.

Tutti gli Amministratori locali presenti hanno ringraziato la Prefettura, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, il Servizio 118 ed i Volontari della Protezione Civile Provinciale per la proficua azione di prevenzione, anche a tutela della salute pubblica, di controllo del territorio della provincia, nonché di lotta ai fenomeni degli incendi boschivi e di interfaccia, nell’ambito di una efficace e sinergica collaborazione interistituzionale.

Nel corso della riunione i Vertici provinciali delle Forze di Polizia hanno assicurato la messa a punto di ulteriori strategie di vigilanza e controllo del territorio, calibrate sulla base dell’esperienza acquisita nelle pregresse stagioni balneari, attenzionando le località di maggiore vocazione turistica specie in occasione delle imminenti festività.

I Sindaci sono stati invitati a sensibilizzare i gestori degli esercizi commerciali e gli operatori economici, impegnati in una programmazione culturale e turistica fortemente attrattiva e complessa, al rispetto delle norme di settore vigenti e delle istanze di cittadini e residenti.

Inoltre, è stato evidenziato come, nell’ambito del Comitato Operativo per la Viabilità tenutosi lo scorso 7 agosto, siano state affrontate, attraverso il prezioso contributo delle componenti tecniche competenti in materia, le problematiche in tema di viabilità anche con azioni sinergiche di prevenzione dell’incidentalità stradale correlata all’abuso di alcool e sostanze stupefacenti.

Il Comitato ha preso atto, infine, di come l’approccio al tema della sicurezza, in una stagione che vede l’intero Salento meta di consistenti flussi turistici, debba essere unitario e capace di guardare al territorio in un’ottica complessiva di sicurezza coordinata e integrata.

