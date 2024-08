CARLO MARIA SALVEMINI, IL FASCINO DISCRETO DELLA BORGHESIA

di Giuseppe Puppo ______

Lui, negli anni Settanta, era bambino e non sa o non può ricordare quello che si diceva all’epoca, in un imperativo categorico, che, cioè il personale è politico.

Probabilmente però avrà visto in seguito il memorabile film del 1972 Il fascino discreto della borghesia in cui li regista Luis Buñuel racconta l’organizzazione di una cena da parte di un gruppo di amici e, attraverso essa, la loro vita sociale, rappresentata in maniera assai critica.

Ignaro dell’imperativo categorico, di quanto esso valga, direttamente, oppure indirettamente; orgoglioso del suo status riacquisito e riaffermato; venuti meno onori e oneri della carca di sindaco; incassata l’indennità di fine mandato e pagato il prezzo della libertà; ecco, nelle ultime settimane il dottore commercialista Carlo Maria Salvemini, 56 anni, ora solo più semplice consigliere comunale di opposizione, si è messo a raccontare la propria esistenza.

Pubblicamente.

Sul suo diario di Facebook, infatti, sono diventati minoritari i post di problematiche politiche, che prima erano totalitari, per quanto gli irriducibili della tifoseria contraria continuino imperterriti a rinfacciarli le piste ciclabili, senza pietà per gli sconfitti, e al contrario sono diventati dominanti quelli di lessico famigliare.

Che poi a questo serve Facebook, in pima battuta, no?

Evviva il tempo ritrovato! – ha esultato.

Eccolo, dunque, a raccontare con dovizia di particolari, il viaggio fatto a Milano per accompagnare il figlio Jac, che non ha lasciato andare solo, al concerto del cantante rap americano Travis Scott, da lui invece organizzato di tutto punto, aereo e albergo compresi. Costume tipico di tanti genitori, che insistono per accompagnare i figli ai concerti, perché in realtà ai concerti voglio andarci loro.

Eccolo improvvisarsi critico musicale, in una compunta recensione dell’evento.

Eccolo fare pure il critico letterario, dispensando consigli per gli acquisti, da catena della Feltrinelli, ovviamente, a favore dell’autore di racconti polizieschi americani Don Winslow.

Eccolo, da amante dei libri, per passione, e pure tanto per lavoro, nella sua cooperativa, recuperare ascendenze letterarie più nobili, augurando al figlio una lunga e proficua strada da percorrere, visto che si chiama come Kerouac, l’autore di On the road.

Eccolo con disinvoltura improvvisarsi commentatore sportivo e analizzare le partire di pallavolo e le gare di atletica alle Olimpiadi.

Ieri, il gran finale, almeno per ora.

Un viaggio a New York, foto con grattacieli di Manhattan in bella vista, all’esterno, all’interno architettura sofisticata di una camera, angolo relax, dopo la corsetta che fa tanto radical chic dalle parti di Central Park.

Category: Costume e società, Politica