INCIDENTE STRADALE ALL’ALBA, MUORE GIOVANE DI UGENTO

(e.l.) ______ Drammatico incidente stradale all’alba sulla provinciale che da Ugento porta a Melissano. l bilancio è di un morto e due3 feriti. La vittima è Alessandro Carratta, 38 anni. di Ugento. Per cause ancora da accertare, la Lancia Y che guidava si è scontrata con una Fiat Panda. Sbalzato fuori dall’abitacolo., l‘impatto è stato violento e per lui fatale. Soccorso e portato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce (nella foto), è morto poco dopo il ricovero a causa della gravità delle lesioni riportate.

Al Vito Fazzi è ricoverata anche la fidanzata che viaggiava con lui.

All’ospedale Sacro Cuore di Gallipoli è ricoverato invece uno dei due uomini a bordo dell’altra vettura coinvolta.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

Category: Cronaca