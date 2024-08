VADA ALLE OLIMPIADI / QUINDICESIMA GIORNATA DI GARE. L’ULTIMA DOMENICA 11

di Elena Vada ______ .. Ci avviamo alla fine di queste Olimpiadi.

Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo saranno i portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. I due azzurri, coppia anche nella vita, sfileranno allo Stade de France in testa alla rappresentanza italiana.

PALLAVOLO MASCHILE: ORO alla Francia. 3 a 0 contro la Polonia.

Per invidia non faccio i complimenti al ct

Andrea Giani che (se ricordate) con la maglia della Nazionale italiana, ha conquistato due argenti e un bronzo olimpici, oltre a tre ori mondiali che si aggiungono, a livello di Europei, a quattro titoli e un bronzo

Oggi Giani, si è preso un’enorme soddisfazione vincendo, con la Nazionale Francese da lui allenata, l’ ORO olimpico, nel volley maschile.

Non riesco a congratularmi… perché da 30 anni l’ Italia è una delle squadre più forti al mondo… senza medaglia d’ oro olimpica.

Si, rosico!

A memoria dei posteri:

La nazionale italiana di pallavolo degli anni ’90 che ha vinto tre volte consecutivamente il titolo di “campione del mondo” (1990, 1994, 1998) nel 2001 è stata nominata la “Squadra di pallavolo più forte del XX secolo”.

Oggi Parigi e la Francia ti amano Giani! Noi italiani un po’ meno.

GINNASTICA RITMICA: terzo posto sul podio. Le nostre farfalle Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, hanno conquistato la medaglia di BRONZO nella ginnastica ritmica a squadre, dietro la Cina e Israele. Per quello che ho visto personalmente, potevamo e meritavamo, molto di più…quasi perfette. Ma questo sport è cosi, non contempla il ‘quasi’, basta un piccolo errore e il sogno svanisce.

PENTATHLON MODERNO MASCHILE: Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) 24enne di Torino, ha vinto la medaglia di BRONZO. E’ la 39esima medaglia italiana ai Giochi.

PENTATHLON MODERNO FEMMINILE: Elena Micheli e Alice Sotero (per lei grande rimonta recuperando otto punti al bonus round di scherma) sono infatti sicure di un posto fra le 18, quindi le abbiamo in finale.

CICLISMO SU PISTA: Nella Madison maschile, nonostante una brutta caduta per Simone Consonni prima del 18° sprint, al momento del cambio con Elia Viviani, l’Italia conquista la medaglia d’ ARGENTO alle spalle del Portogallo. Bronzo alla Danimarca. Una prestazione davvero magnifica, fatta di coraggio e caparbietà dove i nostri azzurri hanno dato tutto e di più. Grazie.

ATLETICA – SALTO IN ALTO: Finisce con un abbraccio a Gimbo Tamberi, il suo capitano, la splendida gara nell’alto di Stefano Sottile (Fiamme Azzurre) di Borgosesia provincia di Vercelli, che non riesce a superare i 2.37 metri. Quella dell’azzurro resta una bellissima finale, che lo ha visto terminare quarto, con un nuovo record personale. Per Gianmarco Tamberi è un sogno svanito.

Scoppiando a piangere, dice: “Volevo convincermi che fosse possibile scendere in pedana, ci ho provato con tutte le mie forze, ma non ce l’ho fatta. Grazie a tutti per essermi stati vicino e avermi dato la forza di crederci. Ho fatto davvero tutto quello che potevo fare” conclude. Oro al neozelandese Kerr

PALLACANESTRO: bellissima partita tra Francia e USA. Gli Stati Uniti battono la Francia con il punteggio di 87-98 e vincono il loro quinto oro di fila nel basket.

NOTE ROSA: Alessia Maurelli, la capitana delle farfalle, ha visto arrivare nel palazzetto dello sport, il fidanzato Massimo Bertelloni, che, in ginocchio, porgendo l’ anello doro, le ha chiesto di sposarla.

I due stanno assieme da due anni, e Massimo ha scelto la cornice più bella per rendere indimenticabile il fidanzamento ufficiale. Sono finiti sul maxischermo e gli auguri sono arrivati da tutta l’arena.

