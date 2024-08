SPARI NELLLA NOTTE IN SPIAGGIA A CAMPO DI MARE, UN GIOVANE FERITO

(

e.l.) ______ Questa notte sulla spiaggia di Campo di Mare, marina di San Pietro Vernotico, sono stati esplosi colpi di pistola fra i presenti, numerosi nonostante l’ora, per festeggiare l’arrivo del Ferragosto.

Un proiettile ha raggiunto un ragazzo di 20 anni, colpendolo al polpaccio, sia pur di striscio.

E ‘stato curato e poi dimesso al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Indagini dei Carabinieri in corso pe4r5 far luce sull’inquietante episodio, che solo per fortuna non si è trasformato in tragedia.

.

Category: Cronaca