CONSIDERAZIONI SULLA VIOLENTA RISSA DELLA NOTTE DI FERRAGOSTO A NARDO’

(g.d.t.) ______ Nella notte tre il 14 e il 15 agosto nella centralissima piazza Salandra di Nardò (nella foto di Aristide Mazzarella) c’è sta una violenta rissa tra due gruppi che, precedentemente, avevano discusso in largo Osanna. Dopo gli alterchi si erano rinviati ad un chiarimento in piazza Salandra dove si sono affrontati con una violenza inusitata. Spintoni iniziali si sono trasformati subito in schiaffi, pugni, calci semplici e volanti. Sono comparse bottiglie vuote che in almeno un caso sono state spaccate sul cranio di un partecipante alla rissa; ad un caduto a terra sono strati somministrati una dozzina di ben assestati calci.

Tutto si è svolto tra la folla di alcune centinaia di residenti e turisti che cercavano refrigerio dalla calura nellenumerose attività di ristorazione che si trovano nella prestigiosa piazza. Alcuni volenterosi tra gli astanti hanno tentato di separare i contendenti rimediando qualche colpo pesante e molte macchi si sangue sugli indumenti. La rissa è durata pochi minuti perchè i contendenti si sono presto dileguati per evitare che qualche allarme allertasse le forze dell’ordine.

Il pericoloso, e deprimente, spettacolo ha indotto i presenti ad un fuggi fuggi generale che ha svotato la piazza rapidamente lasciando però che la paura e lo sgomento serpeggiasse in tutti coloro che si godevano una tranquilla notte estiva. Un episodio che non è isolato ma che si aggiunge ad altri, tra cui addirittura accoltellamenti, che hanno interessato il centro storico di Nardò dalla primavera.

Il centro storico è abbandonato a se stesso senza nessun controllo territoriale costante nelle ore di maggiore affollamento che non coincidono con l’orario di servizio della Polizia Locale. A Nardò hanno sede anche il commissariato della Polizia di Stato e la Stazione dell’Arma dei Carabinieri i cui organici sono insufficienti rispetto ai numerosi compiti assegnati senza che l’amministrazione comunale abbia mai mosso un dito per richiedere i rinforzi necessari.

Stupisce la ridotta gestione della Polizia Locale, recentemente rinforzata dall’afflusso in servizio dei vincitori di un recente concorso, che ancora non riesce a fornire tre turni di servizio e che non effettua un capillare controllo del territorio agendo soprattutto nelle frazioni marine e anche lì con due turni di servizio che lasciano scoperti gli orari di massimo afflusso della “movida estiva”.

Intanto non si ha notizia di alcuna reazione alla rissa dell’alba di ferragosto da parte dell’amministrazione comunale pur essendo la piazza Salandra abbondantemente foto sorvegliata.

Category: Cronaca