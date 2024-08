CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO A OTRANTO E A GALLIPOLI

(e.l.) ______ A Ferragosto i Carabinieri del Comando Compagnia di Gallipoli hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio., con particolare attenzione al lungomare, alle principali arterie stradali e soprattutto ai principali locali di intrattenimento della movida notturna.

Nel corso del servizio sono state controllate oltre cento persone, una settantina di veicoli ed elevate ventitré contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.

Cinque giovani, di età compresa tra i 20 ed i 25 anni, sono state segnalate in Prefettura poiché trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Un uomo di 44 anni ed un giovane di 22enne sono stati segnalati alla competente autorità poiché

trovati alla guida con tasso alcolemico oltre la soglia consentita e per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida.



Anche il versante adriatico è stato interessato dai controlli. I Carabinieri di Otranto hanno multato i titolari di due locali del centro per diffusione di musica oltre l’orario consentito dell’una di notte.

