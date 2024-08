PERSSON TORNA IN SVEZIA

(Rdl) ______ L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con opzione e percentuale su futura rivendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joel Voelkerling Persson all’IFK Värnamo fino al 31 dicembre 2024.______

Arrivato due estati fa dalla Primavera della Roma, l’ attaccante svedese, 21 anni, non ha mai trovato spazio nel Salento, e, dopo averlo cercato la scorsa stagione al Vitesse in Olanda, ora spera di trovarlo in patria, nella città svedese di Värnamo.

Category: Sport